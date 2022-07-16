16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Це професійне свято всіх, хто має причетність до дебету та кредиту.

Цього дня варто привітати спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку, викладачів економічних вишів та студентів, які навчаються на відповідному напрямку. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання в СМС із Днем бухгалтера.

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Зараз дивляться

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на Ти.

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З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

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З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, в ваше свято

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!



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Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

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Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

Зазначимо, що Міжнародний день бухгалтерії відзначають щорічно 10 листопада. В Україні святкують його 16 липня. Дата обиралася невипадково, оскільки саме цього дня 1999 року уряд ухвалив закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.