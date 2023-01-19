25 січня відзначають Тетянин день. У 2023 році ця дата припадає на будній день – середу.

Як і в будь-яке інше свято, у День Тетяни також існують народні прикмети та забобони. Вважається, що вони правдиві, особливо для тих, хто народився цього дня.

Існує повір’я, що народжена 25 січня дівчинка обов’язково стане прекрасною господинею та хорошою матір’ю.

Зараз дивляться

У Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного.

Також у Тетянин день існує безліч прикмет про погоду і врожай.

Прикмети погоди в Тетянин день

Якщо сонячно і тепло, то весна й літо будуть спекотними.

Сніг – до дощового літа.

Морозна та ясна погода – до хорошого врожаю.

Літо буде неврожайним, якщо на Тетяну заметіль зав’южить і потеплішає.

Сонячна погода в День Тетяни – птахи рано прилетять.

Сонячний схід у Тетянин день уособлював ранню весну, швидкий приліт птахів і ранній нерест риби.

Забобони в Тетянин день

Якщо не прибратися в будинку, можна накликати на себе біду.

Щоб не “прогадати” своє щастя, 25 січня не варто здійснювати жодних магічних ритуалів.

Цього дня не можна сваритися з рідними, близькими, чоловіком чи дружиною, відмовляти в допомозі та милостині, а також залишати бруд у будинку.

Урожай буде багатим, якщо помолитися перед святим лицем, тримаючи в руках мішечок із зерном.

Допоможи близьким і безпритульним тваринам, так можна залучити гроші.

Також 25 січня усі Тетяни відзначають день ангела. Іменини, як і свято, святкуються на честь Татіани Римської. Свята віддала своє життя за віру.