Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Тетянин день 2023: історія, традиції, прикмети і до чого тут День студента

24 Січня 2023, 17:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Татьянин день 2023
Джерело: Pexels

Щороку 25 січня відзначають Тетянин день. У 2023 році свято припадає на середу.

Цього дня вшановують пам’ять священномучениці Тетяни Римської, яка присвятила своє життя вірі в Бога, за що її стратили язичники.

Історія свята Тетянин день

За церковними переказами, свята жила у Римі у II-III століттях. Вона народилася в сім’ї християнина і в 18 років присвятила життя Богу. Також Тетяна допомагала бідним, піклувалась про вагітних і хворих.

Зараз дивляться

До влади в Римі прийшов Ульміян, який відомий своєю жорстокістю до християн. Спершу він намагався переконати Тетяну, щоб та відмовилася від своєї віри, проте вона не стала цього робити, за що зазнала тортур та була взята в полон.

Коли свята була у полоні, вона постійно молилася. Її молитви почув Бог і послав землетрус, а також зцілив Тетяну.

Язичники святу все ж таки стратили, відрубавши їй голову. Сталося це в 235 році 12 (25) січня.

Саме свято ще називають Солниш.

Традиції на День Тетяни

Наші пращури в цей день пекли коровай або млинці у вигляді сонця, шматочок якого давали кожному члену сім’ї.

Жінки зазвичай вибивали біля річки килими, щоб з них пішов увесь бруд, який нанесли за зиму.

Наводячи легкий лад у будинку, потенційні наречені показували нареченим свою хазяйновитість. Зазвичай намагалися робити це напередодні, тому що на свято заборонено робити генеральне прибирання.

Також на День Тетяни віряни ходять до церкви та моляться, просячи у святої здоров’я, успіхів у навчанні, вдалого шлюбу тощо.

Заборони на Тетянин день

  • Не можна, щоб у свято в будинку було брудно й панував безлад, необхідно прибратися напередодні.
  • Заборонено сваритися, конфліктувати, лихословити, засуджувати та обговорювати будь-кого.
  • Не можна шити, в’язати, вишивати.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не можна пити алкоголь, краще замінити його на цілющі відвари.

Прикмети на День Тетяни

  • Якщо від сонця йде тепло – птахи прилетять зарано.
  • Теплий дощ – до ранньої весни.
  • Каркання ворон – весна настане рано.
  • Сніг – до частого дощу влітку.
  • Морозно та ясно – до хорошого врожаю.
Читайте також:
природаСніг – до дощового літа, мороз – до врожаю: прикмети та забобони на Тетянин день 2023

Чому День студента не 25 січня, а 17 листопада

Багато хто помилково відзначає День студента 25 січня, оскільки вважає, що Тетяна є покровителькою студентства, проте це стосується лише Росії.

Так, 25 січня 1755 року імператриця Єлизавета підписала указ Про заснування Московського університету. Тобто цього дня в Москві відкрився університет, тому в цю дату почали святкувати день студента. Ми до цього жодного стосунку не маємо.

17 листопада святкують Міжнародний день студента. Дата зародилася в окупованій Празі в 1939 році.

Тоді сталася трагедія – було розстріляно лідерів чеської спілки студентства, ще 1 200 осіб відправили до концтабору. Дев’ятьох стратили навіть без проведення суду.

Саме на честь цих подій та пам’яті загиблих у Світовому конгресі визнали 17 листопада Днем студентів. В Україні ж дату офіційно заснували в 1999 році.

Читайте також:
ПодаркиГаманець, шарф, свічку: ідеї подарунків на Тетянин день 2023

Теги
Історія прикмети Тетянин день Традиції
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь