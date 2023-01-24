Щороку 25 січня відзначають Тетянин день. У 2023 році свято припадає на середу.

Цього дня вшановують пам’ять священномучениці Тетяни Римської, яка присвятила своє життя вірі в Бога, за що її стратили язичники.

Історія свята Тетянин день

За церковними переказами, свята жила у Римі у II-III століттях. Вона народилася в сім’ї християнина і в 18 років присвятила життя Богу. Також Тетяна допомагала бідним, піклувалась про вагітних і хворих.

Зараз дивляться

До влади в Римі прийшов Ульміян, який відомий своєю жорстокістю до християн. Спершу він намагався переконати Тетяну, щоб та відмовилася від своєї віри, проте вона не стала цього робити, за що зазнала тортур та була взята в полон.

Коли свята була у полоні, вона постійно молилася. Її молитви почув Бог і послав землетрус, а також зцілив Тетяну.

Язичники святу все ж таки стратили, відрубавши їй голову. Сталося це в 235 році 12 (25) січня.

Саме свято ще називають Солниш.

Традиції на День Тетяни

Наші пращури в цей день пекли коровай або млинці у вигляді сонця, шматочок якого давали кожному члену сім’ї.

Жінки зазвичай вибивали біля річки килими, щоб з них пішов увесь бруд, який нанесли за зиму.

Наводячи легкий лад у будинку, потенційні наречені показували нареченим свою хазяйновитість. Зазвичай намагалися робити це напередодні, тому що на свято заборонено робити генеральне прибирання.

Також на День Тетяни віряни ходять до церкви та моляться, просячи у святої здоров’я, успіхів у навчанні, вдалого шлюбу тощо.

Заборони на Тетянин день

Не можна, щоб у свято в будинку було брудно й панував безлад, необхідно прибратися напередодні.

Заборонено сваритися, конфліктувати, лихословити, засуджувати та обговорювати будь-кого.

Не можна шити, в’язати, вишивати.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна пити алкоголь, краще замінити його на цілющі відвари.

Прикмети на День Тетяни

Якщо від сонця йде тепло – птахи прилетять зарано.

Теплий дощ – до ранньої весни.

Каркання ворон – весна настане рано.

Сніг – до частого дощу влітку.

Морозно та ясно – до хорошого врожаю.

Чому День студента не 25 січня, а 17 листопада

Багато хто помилково відзначає День студента 25 січня, оскільки вважає, що Тетяна є покровителькою студентства, проте це стосується лише Росії.

Так, 25 січня 1755 року імператриця Єлизавета підписала указ Про заснування Московського університету. Тобто цього дня в Москві відкрився університет, тому в цю дату почали святкувати день студента. Ми до цього жодного стосунку не маємо.

17 листопада святкують Міжнародний день студента. Дата зародилася в окупованій Празі в 1939 році.

Тоді сталася трагедія – було розстріляно лідерів чеської спілки студентства, ще 1 200 осіб відправили до концтабору. Дев’ятьох стратили навіть без проведення суду.

Саме на честь цих подій та пам’яті загиблих у Світовому конгресі визнали 17 листопада Днем студентів. В Україні ж дату офіційно заснували в 1999 році.