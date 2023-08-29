Горіховий Спас у 2023 році віряни відзначають 29 серпня. Свято також має назву Хлібний Спас.

У цей період уже можна починати збирати горіхи, а також робити запаси на зиму. У церкві також святили горішки, а господині робили випічку і пригощалися нею з близькими та друзями.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Горіховим Спасом у листівках, СМС і прозі, які зарядять позитивом на цілий день і нагадають про традиції важливого свята.

Привітання з Горіховим Спасом у СМС

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Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі навпростець простягаються,

А друзі й кохані щастям вмиваються!

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Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас успіх!

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Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

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Сьогодні настав Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

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Привітання з Горіховим Спасом у листівках

Привітання з Горіховим Спасом у прозі

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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.

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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров’я та здоров’я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

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Хлібний спас — світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров’я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситної. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

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Уже з 1 вересня українці відзначатимуть церковні свята за новим календарем. До кінця року буде щонайменше 3 свята, які вже відзначатимуться за новими датами – це Різдво, Покрова та Миколая Чудотворця.