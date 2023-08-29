Горіховий Спас у 2023 році віряни відзначають 29 серпня. Свято також має назву Хлібний Спас.
У цей період уже можна починати збирати горіхи, а також робити запаси на зиму. У церкві також святили горішки, а господині робили випічку і пригощалися нею з близькими та друзями.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Горіховим Спасом у листівках, СМС і прозі, які зарядять позитивом на цілий день і нагадають про традиції важливого свята.
Привітання з Горіховим Спасом у СМС
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі навпростець простягаються,
А друзі й кохані щастям вмиваються!
***
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас успіх!
***
Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
***
Сьогодні настав Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Привітання з Горіховим Спасом у листівках
Привітання з Горіховим Спасом у прозі
***
Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.
***
Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.
***
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров’я та здоров’я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.
***
Хлібний спас — світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров’я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситної. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.
***
Уже з 1 вересня українці відзначатимуть церковні свята за новим календарем. До кінця року буде щонайменше 3 свята, які вже відзначатимуться за новими датами – це Різдво, Покрова та Миколая Чудотворця.