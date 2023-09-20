День HR-менеджера в Україні відзначають щорічно в третю середу вересня. У 2023 році свято припадає на 20 вересня.

День присвячений тим співробітникам, на яких лежить важливе завдання – зібрати команду найкращих фахівців або команду, мотивувати їх викладатися на всі 100 на роботі, а також створити повноцінну сім’ю в робочому середовищі.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем HR-менеджера в листівках і прозі, які піднімуть настрій і мотивуватимуть на великі справи.

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День HR-менеджера – привітання в прозі

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Вітаємо з професійним святом всіх HR-менеджерів. На будь-якому підприємстві і в будь-якій справі найголовніше — це люди. Професіонали, яких ви підбираєте, вони фахівці, якими керуєте теж ви. Нехай же ваша праця завжди оцінюється достойно!

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Підібрати персонал і змусити його працювати в колективі під силу не кожному. Вітаючи наших кращих фахівців з професійним святом, днем HR-менеджера, ми бажаємо вам бачити людей наскрізь, з легкістю відрізняти серед сотень претендентів трудоголіків, креативних та перспективних працівників.

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Вітаю з Днем HR-менеджера. Бажаю кар’єрного зростання і прекрасних організаторських здібностей, високих якостей керівника і великого професіоналізму в управлінні, благополуччя і гарного достатку, щастя в особистому житті і незламної удачі, міцного кохання і радісного настрою.

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З професійною датою вас, дорогі HR-менеджери! Завдяки вашій компетентній праці підприємства функціонують безперебійно, всі співробітники задоволені умовами праці, а прибуток збільшується з кожним днем! Будьте щасливі, хай в вашій роботі та особистому житті завжди панує благополуччя!

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Дорогі HR-менеджери, фахівці з кадрів, відкладіть сьогодні папки і особисті справи і відмітьте своє професійне свято у колі вірних друзів, щирих колег, щедрого начальства і радісних близьких людей! Нехай щастя, радість і любов завжди слідують за вами життя!

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День HR-менеджера – привітання у листівках

Вересень пролітає дуже швидко – попереду нас чекає жовтень. Середина червня принесе нам безліч свят, і найважливіші припадають на перше число. Наприклад – Покров і День захисників і захисниць України. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.