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Сили і хоробрості: привітання з Днем Нацгвардії в листівках, СМС і прозі

26 Березня 2023, 07:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Нацгвардія

День Нацгвардії – свято, яке щорічно відзначають 26 березня. У 2023 році важлива дата буде в неділю.

Свято присвячене всім тим, хто докладає зусиль для безпеки громадян України, навіть у цей нелегкий для нас час. Нині Нацгвардія бере участь в обороні країни в умовах російської агресії та повномасштабної війни.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Нацгвардії у листівках, СМС та прозі, які піднімуть настрій навіть на відстані.

Зараз дивляться

Привітання в прозі

***

Від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможного мужності в твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі спокій, добробут і безпеку.

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Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю міцного здоров’я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні й за її межами!

***

Це свято з гордістю і характером! Вітаємо наших елітних борців за мир і свободу. Бажаємо терпіння, прагнень, досягнень, високих нагород, чинів і перемог. Безпеки, особистого благополуччя та щастя!

***

Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю вам міцного здоров’я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків в нашій країні і за її межами!

***

Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом та дозвольте побажати вам та вашим родинам міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, стабільності та миру. Нехай любов до рідного краю та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій і відповідальній справі служіння українському народу.

Привітання у листівках

Привітання у СМС

***

Бажаю нацгвардійцям в їхнє свято
Відваги, мужності, сил і терпіння!
Нехай добре служиться вам
І буде правильним будь-яке рішення!

Нехай здоров’я вас не підводить,
Нехай буде міцним дух бойовий,
Нехай удача сама вас знаходить,
Щоб усі біди пройшли осторонь!

***

Всю Національну гвардію сьогодні
Вітаю з повагою.
Я бажаю нових зірок,
Злетів у службі і звершень.

Щастя в житті та удачі,
Обійде нехай небезпека.
Радує нехай в кожній справі
Чіткість, лаконізм і ясність.

***

З Днем Нацгвардії сьогодні
Привітання приймай,
Це вибір благородний,
І ти в ньому не підкачай!

Прояви свою відвагу
І рішучий настрій,
І служи країні на благо,
Щоб пишалися всі тобою!

***

Ти – воїн Нацгвардії сміливий,
Рішучий, сильний, умілий,
Тобою пишається Україна,
Тобі довіряє вона!

Крізь труднощі і відстані
Ти з честю неси це звання,
Почеснішої місії немає,
Удачі тобі і перемог!

***

Тебе я всією душею вітаю
З Днем Нацгвардії України,
Відчайдушності і мужності бажаю,
Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,
В душі не гасне юнацький запал,
І в житті все хороше трапиться,
У достатку буде грошенят та сил!

***

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