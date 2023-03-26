День Нацгвардії – свято, яке щорічно відзначають 26 березня. У 2023 році важлива дата буде в неділю.

Свято присвячене всім тим, хто докладає зусиль для безпеки громадян України, навіть у цей нелегкий для нас час. Нині Нацгвардія бере участь в обороні країни в умовах російської агресії та повномасштабної війни.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Нацгвардії у листівках, СМС та прозі, які піднімуть настрій навіть на відстані.

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Привітання в прозі

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Від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможного мужності в твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі спокій, добробут і безпеку.

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Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю міцного здоров’я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні й за її межами!

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Це свято з гордістю і характером! Вітаємо наших елітних борців за мир і свободу. Бажаємо терпіння, прагнень, досягнень, високих нагород, чинів і перемог. Безпеки, особистого благополуччя та щастя!

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Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю вам міцного здоров’я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків в нашій країні і за її межами!

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Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом та дозвольте побажати вам та вашим родинам міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, стабільності та миру. Нехай любов до рідного краю та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій і відповідальній справі служіння українському народу.

Привітання у листівках

Привітання у СМС

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Бажаю нацгвардійцям в їхнє свято

Відваги, мужності, сил і терпіння!

Нехай добре служиться вам

І буде правильним будь-яке рішення!

Нехай здоров’я вас не підводить,

Нехай буде міцним дух бойовий,

Нехай удача сама вас знаходить,

Щоб усі біди пройшли осторонь!

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Всю Національну гвардію сьогодні

Вітаю з повагою.

Я бажаю нових зірок,

Злетів у службі і звершень.

Щастя в житті та удачі,

Обійде нехай небезпека.

Радує нехай в кожній справі

Чіткість, лаконізм і ясність.

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З Днем Нацгвардії сьогодні

Привітання приймай,

Це вибір благородний,

І ти в ньому не підкачай!

Прояви свою відвагу

І рішучий настрій,

І служи країні на благо,

Щоб пишалися всі тобою!

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Ти – воїн Нацгвардії сміливий,

Рішучий, сильний, умілий,

Тобою пишається Україна,

Тобі довіряє вона!

Крізь труднощі і відстані

Ти з честю неси це звання,

Почеснішої місії немає,

Удачі тобі і перемог!

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Тебе я всією душею вітаю

З Днем Нацгвардії України,

Відчайдушності і мужності бажаю,

Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,

В душі не гасне юнацький запал,

І в житті все хороше трапиться,

У достатку буде грошенят та сил!

***