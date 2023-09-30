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Сил, мудрості, блага! Листівки з Днем пам’яті Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 2023

30 Вересня 2023, 06:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Джерело: Pexels

30 вересня за старим календарем віряни відзначають День пам’яті Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Це святі мучениці, які жили в Римі в II столітті. Тоді відбувалося гоніння християн.

У вдови Софії було три доньки, вона виховувала їх у любові до Бога. Імператор, дізнавшись, що всі вони глибокої віри, відіслав їх до язичниці, щоб та переконала їх зректися віри. У підсумку Віра, Надія і Любов зазнали тортур, а їхня мати душевних мук від розлуки. Вони стали символом непохитної віри і сили.

У їхній день пам’яті віряни вітають одне одного, бажаючи духовних сил, блага і мудрості. Факти ICTV підготували привітання з Днем пам’яті Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 2023 у листівках, щоб ви змогли надіслати їх тим, кому вважаєте за потрібне.

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Нагадаємо, з 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, однак парафіянам, які не готові до різкого переходу на новий стиль, дозволили жити за старим до 2025 року.

Згідно з новим календарем, День пам’яті Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії відзначається 17 вересня.

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Привітання релігійне свято
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