Міжнародний день студентів відзначають щороку 17 листопада. Україна не стала винятком, і 2022 року свято припадає на четвер.

Саме час привітати тих, хто готується до дорослого життя та навчається того, чому готовий присвятити все своє життя. Для багатьох, життя студента – це золотий час свободи та дух авантюризму. Тоді з’являється бажання вивчити світ та пристосуватися до його ритму.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ​​студентів 2022 у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та знайомих, а також дадуть відмінне напуття.

Зараз дивляться

***

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радій і живи моментом,

Вітаємо з Днем студента!

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

З міжнародним Днем студента

Вас дозвольте привітати,

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоби пари не проспати.

Бути в формі й здоровим,

До навчання вже готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, так цікавих,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п’ять

Іспити складати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Листопад блискавично пролетить – час готуватися до зими. Грудень порадує українців величезною кількістю свят, зокрема й церковних. До того ж вже незабаром розпочнеться Різдвяний піст, до якого також варто підготуватися як фізично, так і духовно. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.