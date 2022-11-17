Міжнародний день студентів відзначають щороку 17 листопада. Україна не стала винятком, і 2022 року свято припадає на четвер.
Саме час привітати тих, хто готується до дорослого життя та навчається того, чому готовий присвятити все своє життя. Для багатьох, життя студента – це золотий час свободи та дух авантюризму. Тоді з’являється бажання вивчити світ та пристосуватися до його ритму.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем студентів 2022 у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та знайомих, а також дадуть відмінне напуття.
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Хай іспити самі здаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радій і живи моментом,
Вітаємо з Днем студента!
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З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
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З міжнародним Днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.
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Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоби пари не проспати.
Бути в формі й здоровим,
До навчання вже готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, так цікавих,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!
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Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаєм лиш на п’ять
Іспити складати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші, щоб батьки давали,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!
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Листопад блискавично пролетить – час готуватися до зими. Грудень порадує українців величезною кількістю свят, зокрема й церковних. До того ж вже незабаром розпочнеться Різдвяний піст, до якого також варто підготуватися як фізично, так і духовно. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.