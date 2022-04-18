Страсний тиждень або Седмиця – останній тиждень Великого посту, після якого настає Великдень.

У Страсний тиждень, який у 2022 році триватиме з 18 по 23 квітня, існує чимало обмежень і заборон щодо їжі.

Що можна їсти у Страсний тиждень, а від чого варто відмовитися, читайте в матеріалі.

Що не можна їсти у Страсний тиждень У Страсний тиждень суворо заборонено вживати продукти, які містять м’ясо, рибу, птицю, яйця. Не можна вживати молочні продукти, а також шоколад, макарони, білий хліб, соління, прянощі і алкоголь.

Коли закінчується Страсний тиждень 2022 Страсний тиждень розпочинається у понеділок перед Великоднем – у 2022 році це 18 квітня. Великий піст закінчується у неділю після Великодньої Літургії у храмі – 23 квітня 2022 року.

Що можна їсти у Світлий понеділок У перший день Страсного тижня (Світлий понеділок) можна їсти сирі фрукти та овочі, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендовано вживати їжу тільки один раз на день – увечері.

Що можна їсти у Чистий вівторок У другий день Страсного тижня (Чистий вівторок) можна їсти сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.

Що можна їсти у Страсну середу У третій день Страсного тижня (Страсну середу) варто вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи. Жирні продукти краще вилучити з раціону в цей день, навіть олію.

Що можна їсти у Чистий четвер У четвертий день Страсного тижня (Чистий четвер) дозволено вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи. Варто зауважити, що саме в Чистий четвер господині печуть паски та фарбують яйця, а також роблять прибирання перед Великоднем.

Що можна їсти у Страсну п’ятницю У п’ятий день Страсного тижня (Страсну п’ятницю) варто утриматися від прийому їжі. Однак перш ніж це зробити, врахуйте свій вік, а також фізичний та емоційний стан.

Що можна їсти у Велику суботу У шостий день Страсного тижня (Велику суботу) можна їсти сирі фрукти та овочі, а також мед, горіхи та хліб.