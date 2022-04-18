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Що можна та не можна їсти у Страсний тиждень – заборони по днях
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Що можна та не можна їсти у Страсний тиждень – заборони по днях

18 Квітня 2022, 08:30 Софія Телішевська

Страсний тиждень або Седмиця – останній тиждень Великого посту, після якого настає Великдень.

У Страсний тиждень, який у 2022 році триватиме з 18 по 23 квітня, існує чимало обмежень і заборон щодо їжі.

Що можна їсти у Страсний тиждень, а від чого варто відмовитися, читайте в матеріалі.

Що не можна їсти у Страсний тиждень

У Страсний тиждень суворо заборонено вживати продукти, які містять м’ясо, рибу, птицю, яйця.

Не можна вживати молочні продукти, а також шоколад, макарони, білий хліб, соління, прянощі і алкоголь.

Коли закінчується Страсний тиждень 2022

Страсний тиждень розпочинається у понеділок перед Великоднем – у 2022 році це 18 квітня.

Великий піст закінчується у неділю після Великодньої Літургії у храмі – 23 квітня 2022 року.

Що можна їсти у Світлий понеділок

У перший день Страсного тижня (Світлий понеділок) можна їсти сирі фрукти та овочі, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендовано вживати їжу тільки один раз на день – увечері.

Що можна їсти у Чистий вівторок

У другий день Страсного тижня (Чистий вівторок) можна їсти сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.

Що можна їсти у Страсну середу

У третій день Страсного тижня (Страсну середу) варто вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.

Жирні продукти краще вилучити з раціону в цей день, навіть олію.

Що можна їсти у Чистий четвер

У четвертий день Страсного тижня (Чистий четвер) дозволено вживати хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.

Варто зауважити, що саме в Чистий четвер господині печуть паски та фарбують яйця, а також роблять прибирання перед Великоднем.

Що можна їсти у Страсну п’ятницю

У п’ятий день Страсного тижня (Страсну п’ятницю) варто утриматися від прийому їжі.

Однак перш ніж це зробити, врахуйте свій вік, а також фізичний та емоційний стан.

Що можна їсти у Велику суботу

У шостий день Страсного тижня (Велику суботу) можна їсти сирі фрукти та овочі, а також мед, горіхи та хліб.

Що можна їсти на Великдень

У неділю закінчується Великий піст і знімаються усі обмеження в харчуванні.

Однак не налягайте одразу на жирну та калорійну їжу, аби не нашкодити організму.

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Теги
Великдень , Великий піст
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