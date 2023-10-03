У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають наймістичніше свято в році – Геловін. Різноманітні костюми персонажів, гарбузи, павутиння і страшні гримаси – все це асоціюється з цією датою.

Крім того, що на святкування потрібно знайти костюм, необхідно також до дрібниць продумати макіяж для найжахливішого свята. Факти ICTV склали добірку, яка допоможе вам визначитися – який макіяж на Геловін зробити.

Макіяж на Геловін 2023 – як нафарбуватися на свято

Мейкап зі стразами

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Звісно, на Геловін макіяж має кардинально відрізнятися від вашого повсякденного і бути святковим. Не обов’язково, щоб його лякалися оточуючі. Це може бути щось ніжне, а може щось із доповненням квітів, страз, намистин та іншого.

Такий макіяж підійде і для тих, хто не особливо вміє або любить фарбуватися. Можна просто вибрати якусь ділянку на обличчі й акцентувати саме на ній, тільки перед цим все ж нанесіть основний тон.

Макіяж Клоун

Цей вид макіяжу на Геловін можна назвати класикою, проте він завжди актуальний для містичної дати.

Яскраві губи з широкою посмішкою, червоний ніс і стрілки на очах. Основна палітра – білий, червоний, чорний. Далі вже все залежить від вашої фантазії.

Тваринний принт

Можливо, на цей Геловін ви вирішили перевтілитися у тварину – тоді вам потрібен відповідний макіяж. Якщо ви кішечка – намалюйте вуса, якщо леопард – додайте плями. Усе просто.

Персонажі

На Геловін можна бути ким завгодно – Джокером, Гарлі Квінн, Малефісентою, Мавкою і будь-яким іншим персонажем з фільмів чи мультфільмів. Усе залежить від того, хто вам більше подобається і костюм кого знайдете.

Скелет

Ще один класичний вид макіяжу на Геловін, який не обов’язково підв’язувати до якогось конкретного персонажа. Можна обійтися тільки білим гримом, чорним олівцем і тінями, за допомогою яких розфарбувати рот, очі, ніс.

Можна ж до цього макіяжу підійти більш креативно і додати яскравих фарб.

Варіантів макіяжу на Геловін безліч. Все залежить лише від того, який і чий образ ви захочете на себе приміряти.