Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Солодких мандаринів та домашнього затишку: короткі привітання з Новим роком 2023

30 Грудня 2022, 09:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
елка, новый год

Новий рік 2023 року вже на порозі – навіть в умовах війни ніхто не може зіпсувати нам свято. Багато хто вже активно прикрашає подарунки та ялинку, а інші – готується накривати пишний стіл.

Однак святкова підготовка не повинна перешкодити привітанням – варто зігріти приємними словами тих, хто не сидітиме за святковим столом. Нагадати про себе можна як листівками, так і віршами чи прозою.

Факти ICTV підготували короткі привітання з Новим роком 2023 року, які зігріють та нагадають про важливість єдності у цей непростий час.

Зараз дивляться

***

З Новим роком! Нехай цей рік подарує масу можливостей і красивих ідей, щасливих випадків і прекрасних миттєвостей.

***

Нехай трапиться все найбажаніше і довгоочікуване. Вітаю з Новим роком і бажаю новорічних чудес, прекрасних днів щасливого життя.

***

Хочу, щоб щастя було в вас багато, щоб ви усміхались, щоб іскрився ваш сміх! Щоб радість прийшла до вас разом зі святом, і Новий ваш рік був яскравіше всіх!

***

Нехай в Новому 2022 році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

***

Хороших друзів, веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
Успіхів на кожному кроці –
Тобі бажаю у Новому році!

***

Січень вже незабаром змусить українців купити новий календар. Середина зими принесе нам багато свят – як церковних, так і державних. Ознайомитися з календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
КрольКролик не оцінить: чого не можна дарувати на Новий рік 2023

Теги
Новий Рік Привітання з Новим роком Привітання зі святами
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь