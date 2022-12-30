Новий рік 2023 року вже на порозі – навіть в умовах війни ніхто не може зіпсувати нам свято. Багато хто вже активно прикрашає подарунки та ялинку, а інші – готується накривати пишний стіл.

Однак святкова підготовка не повинна перешкодити привітанням – варто зігріти приємними словами тих, хто не сидітиме за святковим столом. Нагадати про себе можна як листівками, так і віршами чи прозою.

Факти ICTV підготували короткі привітання з Новим роком 2023 року, які зігріють та нагадають про важливість єдності у цей непростий час.

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З Новим роком! Нехай цей рік подарує масу можливостей і красивих ідей, щасливих випадків і прекрасних миттєвостей.

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Нехай трапиться все найбажаніше і довгоочікуване. Вітаю з Новим роком і бажаю новорічних чудес, прекрасних днів щасливого життя.

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Хочу, щоб щастя було в вас багато, щоб ви усміхались, щоб іскрився ваш сміх! Щоб радість прийшла до вас разом зі святом, і Новий ваш рік був яскравіше всіх!

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Нехай в Новому 2022 році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

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Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці –

Тобі бажаю у Новому році!

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Січень вже незабаром змусить українців купити новий календар. Середина зими принесе нам багато свят – як церковних, так і державних. Ознайомитися з календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.