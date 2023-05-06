День піхоти в Україні відзначають щорічно 6 травня. Свято було встановлено ще 2019 року, і 2023 року воно припадає на суботу.

Суть свята – вшанувати честь і мужність наших воїнів окремих частин і підрозділів, які з землі боронять наші міста та мирних жителів. Для цього можна привітати військових зі святом – теплим словом, листівкою, або навіть віршем.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем піхоти в СМС, листівках і прозі, щоб привітати близьких із цим святом.

Привітання з Днем піхоти в прозі

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Вітаємо Вас із Днем піхоти України! Нехай ворог завжди потрапляє в пастку, і вам ніколи не заважатимуть на шляху до успіху. Будьте здорові, тверезо дивіться на будь-яку ситуацію і ніколи не втрачайте впевненості та пильності!

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Вітаю з Днем піхоти України і хочу побажати в будь-якій частині Землі, у будь-якому куточку світу відчувати себе вільною і щасливою людиною. Хоробрості, здоров’я, мощі, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. І нехай будь-який ворог буде вражений наповал і тобі під силу буде подолати будь-який шлях!

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Вітаю з Днем піхоти України і побажаю сталевого здоров’я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошого загартування характеру і ентузіазму. Бажаю бути долею збереженим, відважним, спритним і коханим.

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Вітаємо піхотинців України. Нехай попереду вас чекає успіх. Нехай доля завжди вказує вірний напрямок, а в серці буде вірність і доблесть. Будьте мужніми, відважними і сміливими.

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У День піхоти з усього серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

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Привітання з Днем піхоти у листівках

Привітання з Днем піхоти у СМС

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Війська піхотні України

Відзначають день свій,

Кожен день вони на сторожі,

Охороняють наш спокій!

Вітаємо всіх військових,

І бажаємо їм перемог,

Миру, благ, любові, терпіння,

Служба нехай йде без перепон!

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З Днем піхоти України,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

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Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді, наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем піхоти України

Тебе щиро вітаю я!

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Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний струмок.

Зі святом – День піхоти України!

Ти свято це, воїне, гідно зустрічай!

Зустрічай його гордо, сміливо і славно,

Зустрічай за звичаєм дідів-козаків.

Хай служба іде і звитяжно, і вправно,

І Бог береже хай вовіки віків!

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Бажаю вам я в день піхоти

Незгод і проблем не знати,

І всі справи, і різні турботи

Завжди успішно, впевнено вирішувати.

Сім’ї вам міцною, справжньої дружби,

Дітей здорових, радують вас,

А служба, щоб завжди була привабливою,

Як жінка, приємна для очей!

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