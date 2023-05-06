День піхоти в Україні відзначають щорічно 6 травня. Свято було встановлено ще 2019 року, і 2023 року воно припадає на суботу.
Суть свята – вшанувати честь і мужність наших воїнів окремих частин і підрозділів, які з землі боронять наші міста та мирних жителів. Для цього можна привітати військових зі святом – теплим словом, листівкою, або навіть віршем.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем піхоти в СМС, листівках і прозі, щоб привітати близьких із цим святом.
Привітання з Днем піхоти в прозі
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Вітаємо Вас із Днем піхоти України! Нехай ворог завжди потрапляє в пастку, і вам ніколи не заважатимуть на шляху до успіху. Будьте здорові, тверезо дивіться на будь-яку ситуацію і ніколи не втрачайте впевненості та пильності!
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Вітаю з Днем піхоти України і хочу побажати в будь-якій частині Землі, у будь-якому куточку світу відчувати себе вільною і щасливою людиною. Хоробрості, здоров’я, мощі, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. І нехай будь-який ворог буде вражений наповал і тобі під силу буде подолати будь-який шлях!
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Вітаю з Днем піхоти України і побажаю сталевого здоров’я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошого загартування характеру і ентузіазму. Бажаю бути долею збереженим, відважним, спритним і коханим.
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Вітаємо піхотинців України. Нехай попереду вас чекає успіх. Нехай доля завжди вказує вірний напрямок, а в серці буде вірність і доблесть. Будьте мужніми, відважними і сміливими.
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У День піхоти з усього серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.
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Привітання з Днем піхоти у листівках
Привітання з Днем піхоти у СМС
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Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!
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З Днем піхоти України,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Та безпечно протікає.
І нехай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!
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Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді, наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить український тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
З Днем піхоти України
Тебе щиро вітаю я!
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Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний струмок.
Зі святом – День піхоти України!
Ти свято це, воїне, гідно зустрічай!
Зустрічай його гордо, сміливо і славно,
Зустрічай за звичаєм дідів-козаків.
Хай служба іде і звитяжно, і вправно,
І Бог береже хай вовіки віків!
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Бажаю вам я в день піхоти
Незгод і проблем не знати,
І всі справи, і різні турботи
Завжди успішно, впевнено вирішувати.
Сім’ї вам міцною, справжньої дружби,
Дітей здорових, радують вас,
А служба, щоб завжди була привабливою,
Як жінка, приємна для очей!
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