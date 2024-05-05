5 травня в Україні відзначатимуть православний Великдень. Це світле церковне свято, на яке щорічно чекають віряни, заздалегідь готуючись до нього. Воно позначає Воскресіння Ісуса Христа.

Цього дня заведено казати великоднє привітання тим, хто зустрічається на шляху, радіти й веселитися. Також потрібно вітати близьких приємними словами, і якщо вони не поруч, зробити це можна за допомогою телефону, зателефонувавши або надіславши СМС.

Прикольні привітання з Великоднем

Оскільки Воскресіння Ісуса Христа є позитивним святом, то Факти ICTV підготували смішні привітання з Великоднем. Надішліть їх своїм близьким і друзям.

Зараз дивляться

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

Христос Воскрес усі разом мерщій заспіваймо.

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до вашого дому!

***

На великодному столі

Вередує кругла паска:

Геть посуньтеся, будь ласка,

І заграйте мені марша,

Я між вами тут найстарша!

Обізвалась ковбаса:

Потанцюю гоп-са-са!

Обертайтесь вліво й вправо,

Це ж моє сьогодні право!

Тут, на диво, рідна нене

Поросяточко печене

Скочило на рівні ноги:

Утікайте всі з дороги!

Обізвались молодички,

Писаночки невеличкі:

Хоч хвалитися це – гріх,

Ми таки найкращі з всіх!

Аж тут хрін із бородою,

Вже готується до бою:

Маю з гички я корону,

Зараз вас усіх захроню!

Тут на раз прийшло кропило…

Покропило, помирило:

Мир хай буде всім сьогодні,

Бо ж це свята Великодні.

***

Милий, ось і неділя!

Піст скінчився. Усміхнися,

І в хорошому настрої

Пасками насолоджуйтся!

Нехай їжі великодньої гори

Не зіпсують міцний прес.

Позабудем всі розбрати,

Адже Ісус Христос Воскрес!

***

Смачної Паски, довгої ковбаски,

Твердого холодця, крутого яйця,

Смачного хрону, міцного кагору!

Христос Воскрес!