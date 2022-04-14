Паску на олександрійському тісті готують часто. Такі паски виходять пишними та дуже смачними. Простий рецепт олександрійської паски – далі в матеріалі.
Що необхідно для приготування олександрійського тіста для паски
- Молоко – 1 л
- Цукор – 1 кг
- Дріжджі свіжі – 150 г
- Яйця – 10 шт
- Борошно – 2 кг
- Ванільний цукор – 2-3 пакетики
- Сіль – 1 ч.л.
- Родзинки – 200 г
Процес приготування олександрійської паски
- Злегка збийте яйця, наріжте шматочками вершкове масло та змішайте з теплим молоком, цукром, дріжджами. Поставте суміш у тепле місце на 8-12 годин.
- Після того як суміш настоялася, додайте сіль, запарені родзинки, ванільний цукор і борошно. Все треба вимішати.
- Тісто має вийти м’яким. Для того, щоб воно не сильно липло до рук, смажте їх олією.
- Готове тісто поставте на півтори години, воно має піднятися. Потім заповніть форми, почекайте ще трохи, поки тісто підніметься, і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів.
Готові олександрійські паски прикрашайте на свій смак.
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