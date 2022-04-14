14 Квітня 2022, 16:51 Олена Конюшок SEO-спеціаліст

Паску на олександрійському тісті готують часто. Такі паски виходять пишними та дуже смачними. Простий рецепт олександрійської паски – далі в матеріалі. Що необхідно для приготування олександрійського тіста для паски Молоко – 1 л

Цукор – 1 кг

Дріжджі свіжі – 150 г

Яйця – 10 шт

Борошно – 2 кг

Ванільний цукор – 2-3 пакетики

Сіль – 1 ч.л.

Родзинки – 200 г Процес приготування олександрійської паски Злегка збийте яйця, наріжте шматочками вершкове масло та змішайте з теплим молоком, цукром, дріжджами. Поставте суміш у тепле місце на 8-12 годин. Після того як суміш настоялася, додайте сіль, запарені родзинки, ванільний цукор і борошно. Все треба вимішати. Тісто має вийти м’яким. Для того, щоб воно не сильно липло до рук, смажте їх олією. Готове тісто поставте на півтори години, воно має піднятися. Потім заповніть форми, почекайте ще трохи, поки тісто підніметься, і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Готові олександрійські паски прикрашайте на свій смак. Ще рецепти пасок: Рецепт паски на 1 літр та півлітра молока

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