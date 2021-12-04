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Скільки українці відпочиватимуть у 2022 році: календар вихідних

4 Грудня 2021, 16:23
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Скільки українці відпочиватимуть у 2022 році: календар вихідних

Вихідні в Україні у 2022 році стартують з перших днів, оскільки Новий рік ми святкуватимемо з 1 до 3 січня.

Загалом цього року в українців 116 офіційних вихідних днів: 105 – звичайні суботи та неділі, 11 – державні свята.

Список державних свят України:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня – Різдво Христове (за григоріанським календарем);
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 24 квітня – Великдень;
  • 1 травня – День праці;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
  • 12 червня – Трійця;
  • 28 червня – День Конституції;
  • 24 серпня – День Незалежності;
  • 14 жовтня – День захисників та захисниць;
  • 25 грудня – Різдво Христове (за юліанським календарем).

Перенесення вихідних та робочих днів

Згідно з українським законодавством, якщо свято збігається з вихідним днем, то вихідний переноситься на найближчий робочий день тижня.

8 березня 2022 року припадає на вівторок, але влада вирішила зробити для українців довгі вихідні (з 5 до 8 березня). Тож вихідний за 7 число доведеться відпрацювати 12 березня, у суботу.

Так само робочий день 27 червня, який випадає на понеділок перед Днем Конституції, переноситься на 2 липня.

Крім того, 6 січня, 12 березня, 2 липня, 23 серпня та 13 жовтня тривалість робочого дня буде скорочено на одну годину.

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