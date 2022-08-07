Відкриває низку серпневих Спасів Медовий Спас – 14 серпня. Його також називають Маковій та Мокрий Спас.
Кожен із трьох Спасів має свої традиції та звичаї, а також продукти, які необхідно освячувати в цей день – мед, мак, воду. Примітно, що свято відзначають на початку Успенського посту, який триватиме до 27 серпня, тому додавати освячений продукт до м’яса чи молочного виробу не можна.
Багатьох господинь цікавить запитання – що приготувати на Медовий Спас, щоб було смачно та за правилами. Зазвичай до столу подають коржі з маком, плюшки, млинці, а також різноманітні пироги та рулети з начинками з маку та меду. Факти ICTV підготували 3 рецепти на Медовий Спас.
Булочки з маком і шоколадом
Інгредієнти для тіста:
- яйця – 3 штуки;
- сухі дріжджі – 15 грам;
- цукор – 75 грам;
- питна вода – 50 мл;
- дрібка солі;
- маргарин – 125 грам;
- рослинна олія – 50 мл;
- борошно – 3 склянки.
Інгредієнти для начинки:
- мак – 100 грам;
- родзинки – 100 грам;
- мед – 2 ст. л.
Інгредієнти для шоколадної помадки:
- цукор – 2 ст. л.;
- какао – 2 ст. л.;
- сметана – 2 ст. л.;
- олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сухі дріжджі змішати з 25 грамами цукру і однією столовою ложкою. Влити 50 мл теплої кип’яченої води. Перемішати. Залишити на 10 хвилин у теплому місці.
- Яйця збити міксером. Додати туди 50 грам цукру і щіпку солі. Маргарин розтопити на водяній бані. В опару додати збиті яйця, маргарин та олію. Перемішати. Поступово всипати борошно, просіюючи його. Замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити на 15 хвилин у теплому місці.
- Мак залити окропом, а родзинки теплою водою на 10 хвилин. Зцідити воду. Мак потовкти у ступці чи збити блендером. Змішати з родзинками і додати мед.
- Тісто розкатати в прямокутник товщиною приблизно один сантиметр. Розподілити по ньому макову начинку. Згорнути в рулет, добре затиснути край.
- Рулет порізати на булочки (4-5 сантиметрів). Викласти їх на лист, застелений пергаментом. Залишити на 10 хвилин у теплому місці.
- Випікати в розігрітій духовці до 200 °С 20-25 хвилин. За п’ять хвилин до готовності булочки змастити жовтком, збитим зі столовою ложкою води.
- У невеликій каструлі змішати какао, сметану, цукор та олію. Поставити на повільний вогонь і, помішуючи постійно, довести до кипіння. З появою перших бульбашок вимкнути вогонь. За допомогою силіконового пензлика нанести шоколадну помадку на булочки.
Шуліки
Інгредієнти:
- борошно – 450 грам;
- мед – 100 грам;
- мак – 280 грам;
- яйце – одне;
- цукор – 100 грам та одна ст. л.;
- вода – 300 мл.
Спосіб приготування:
- Змішати борошно з яйцем і ложкою цукру. Додати воду та перемитий мак (80 грам). Замісити тісто.
- Коржики треба розкачувати тонко. Випікаються вони до готовності в духовці. Потім поламати на невеликі частини.
- Мак, що залишився, розтерти з цукром, додати мед і склянку води. Солодку суміш змішати зі шматочками коржів.
Картопля в оцтово-медовій суміші
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- оцет – 5 ст. л;
- мед – 1 ч. л.;
- базилік – 2 пучки;
- олія – 2 ст. л.;
- оливкова олія – 4 ст. л.;
- сир тертий – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Картоплю помити та варити в мундирі 20 хвилин.
- Злити воду, дати трохи охолонути і почистити. Охолодити повністю.
- Закип’ятити в маленькій каструлі протягом однієї хвилини оцет із медом.
- У базиліку відокремити листочки, 1/3 – вбік, що залишилися – нарізати.
- Обсмажити в олії картоплю та посолити.
- Влити оцтово-медову суміш і протушити в ній картоплю.
- Перемішати з оливковою олією та базиліком.
- Викласти картоплю на блюдо, посипати сиром, прикрасити листочками базиліку та подати гарячим.