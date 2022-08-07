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Шуліки, картопля, булочки: що приготувати на Медовий Спас 2022

7 Серпня 2022, 08:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шуліки, картопля, булочки: що приготувати на Медовий Спас 2022

Відкриває низку серпневих Спасів Медовий Спас – 14 серпня. Його також називають Маковій та Мокрий Спас.

Кожен із трьох Спасів має свої традиції та звичаї, а також продукти, які необхідно освячувати в цей день – мед, мак, воду. Примітно, що свято відзначають на початку Успенського посту, який триватиме до 27 серпня, тому додавати освячений продукт до м’яса чи молочного виробу не можна.

Багатьох господинь цікавить запитання – що приготувати на Медовий Спас, щоб було смачно та за правилами. Зазвичай до столу подають коржі з маком, плюшки, млинці, а також різноманітні пироги та рулети з начинками з маку та меду. Факти ICTV підготували 3 рецепти на Медовий Спас.

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Булочки з маком і шоколадом

Інгредієнти для тіста:

  • яйця – 3 штуки;
  • сухі дріжджі – 15 грам;
  • цукор – 75 грам;
  • питна вода – 50 мл;
  • дрібка солі;
  • маргарин – 125 грам;
  • рослинна олія – ​​50 мл;
  • борошно – 3 склянки.

Інгредієнти для начинки:

  • мак – 100 грам;
  • родзинки – 100 грам;
  • мед – 2 ст. л.

Інгредієнти для шоколадної помадки:

  • цукор – 2 ст. л.;
  • какао – 2 ст. л.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • олія – ​​1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Сухі дріжджі змішати з 25 грамами цукру і однією столовою ложкою. Влити 50 мл теплої кип’яченої води. Перемішати. Залишити на 10 хвилин у теплому місці.
  2. Яйця збити міксером. Додати туди 50 грам цукру і щіпку солі. Маргарин розтопити на водяній бані. В опару додати збиті яйця, маргарин та олію. Перемішати. Поступово всипати борошно, просіюючи його. Замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити на 15 хвилин у теплому місці.
  3. Мак залити окропом, а родзинки теплою водою на 10 хвилин. Зцідити воду. Мак потовкти у ступці чи збити блендером. Змішати з родзинками і додати мед.
  4. Тісто розкатати в прямокутник товщиною приблизно один сантиметр. Розподілити по ньому макову начинку. Згорнути в рулет, добре затиснути край.
  5. Рулет порізати на булочки (4-5 сантиметрів). Викласти їх на лист, застелений пергаментом. Залишити на 10 хвилин у теплому місці.
  6. Випікати в розігрітій духовці до 200 °С 20-25 хвилин. За п’ять хвилин до готовності булочки змастити жовтком, збитим зі столовою ложкою води.
  7. У невеликій каструлі змішати какао, сметану, цукор та олію. Поставити на повільний вогонь і, помішуючи постійно, довести до кипіння. З появою перших бульбашок вимкнути вогонь. За допомогою силіконового пензлика нанести шоколадну помадку на булочки.

Шуліки

Інгредієнти:

  • борошно – 450 грам;
  • мед – 100 грам;
  • мак – 280 грам;
  • яйце – одне;
  • цукор – 100 грам та одна ст. л.;
  • вода – 300 мл.

Спосіб приготування:

  1. Змішати борошно з яйцем і ложкою цукру. Додати воду та перемитий мак (80 грам). Замісити тісто.
  2. Коржики треба розкачувати тонко. Випікаються вони до готовності в духовці. Потім поламати на невеликі частини.
  3. Мак, що залишився, розтерти з цукром,  додати мед і склянку води. Солодку суміш змішати зі шматочками коржів.

Картопля в оцтово-медовій суміші

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • оцет – 5 ст. л;
  • мед – 1 ч. л.;
  • базилік – 2 пучки;
  • олія – ​​2 ст. л.;
  • оливкова олія – ​​4 ст. л.;
  • сир тертий – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помити та варити в мундирі 20 хвилин.
  2. Злити воду, дати трохи охолонути і почистити. Охолодити повністю.
  3. Закип’ятити в маленькій каструлі протягом однієї хвилини оцет із медом.
  4. У базиліку відокремити листочки, 1/3 – вбік, що залишилися – нарізати.
  5. Обсмажити в олії картоплю та посолити.
  6. Влити оцтово-медову суміш і протушити в ній картоплю.
  7. Перемішати з оливковою олією та базиліком.
  8. Викласти картоплю на блюдо, посипати сиром, прикрасити листочками базиліку та подати гарячим.
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