Відкриває низку серпневих Спасів Медовий Спас – 14 серпня. Його також називають Маковій та Мокрий Спас.

Кожен із трьох Спасів має свої традиції та звичаї, а також продукти, які необхідно освячувати в цей день – мед, мак, воду. Примітно, що свято відзначають на початку Успенського посту, який триватиме до 27 серпня, тому додавати освячений продукт до м’яса чи молочного виробу не можна.

Багатьох господинь цікавить запитання – що приготувати на Медовий Спас, щоб було смачно та за правилами. Зазвичай до столу подають коржі з маком, плюшки, млинці, а також різноманітні пироги та рулети з начинками з маку та меду. Факти ICTV підготували 3 рецепти на Медовий Спас.

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Булочки з маком і шоколадом

Інгредієнти для тіста:

яйця – 3 штуки;

сухі дріжджі – 15 грам;

цукор – 75 грам;

питна вода – 50 мл;

дрібка солі;

маргарин – 125 грам;

рослинна олія – ​​50 мл;

борошно – 3 склянки.

Інгредієнти для начинки:

мак – 100 грам;

родзинки – 100 грам;

мед – 2 ст. л.

Інгредієнти для шоколадної помадки:

цукор – 2 ст. л.;

какао – 2 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.;

олія – ​​1 ст. л.

Спосіб приготування:

Сухі дріжджі змішати з 25 грамами цукру і однією столовою ложкою. Влити 50 мл теплої кип’яченої води. Перемішати. Залишити на 10 хвилин у теплому місці. Яйця збити міксером. Додати туди 50 грам цукру і щіпку солі. Маргарин розтопити на водяній бані. В опару додати збиті яйця, маргарин та олію. Перемішати. Поступово всипати борошно, просіюючи його. Замісити м’яке, еластичне тісто. Залишити на 15 хвилин у теплому місці. Мак залити окропом, а родзинки теплою водою на 10 хвилин. Зцідити воду. Мак потовкти у ступці чи збити блендером. Змішати з родзинками і додати мед. Тісто розкатати в прямокутник товщиною приблизно один сантиметр. Розподілити по ньому макову начинку. Згорнути в рулет, добре затиснути край. Рулет порізати на булочки (4-5 сантиметрів). Викласти їх на лист, застелений пергаментом. Залишити на 10 хвилин у теплому місці. Випікати в розігрітій духовці до 200 °С 20-25 хвилин. За п’ять хвилин до готовності булочки змастити жовтком, збитим зі столовою ложкою води. У невеликій каструлі змішати какао, сметану, цукор та олію. Поставити на повільний вогонь і, помішуючи постійно, довести до кипіння. З появою перших бульбашок вимкнути вогонь. За допомогою силіконового пензлика нанести шоколадну помадку на булочки.

Шуліки

Інгредієнти:

борошно – 450 грам;

мед – 100 грам;

мак – 280 грам;

яйце – одне;

цукор – 100 грам та одна ст. л.;

вода – 300 мл.

Спосіб приготування:

Змішати борошно з яйцем і ложкою цукру. Додати воду та перемитий мак (80 грам). Замісити тісто. Коржики треба розкачувати тонко. Випікаються вони до готовності в духовці. Потім поламати на невеликі частини. Мак, що залишився, розтерти з цукром, додати мед і склянку води. Солодку суміш змішати зі шматочками коржів.

Картопля в оцтово-медовій суміші

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

оцет – 5 ст. л;

мед – 1 ч. л.;

базилік – 2 пучки;

олія – ​​2 ст. л.;

оливкова олія – ​​4 ст. л.;

сир тертий – 1 ст. л.

Спосіб приготування: