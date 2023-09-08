Міжнародний день грамотності щорічно відзначають 8 вересня. У 2023 році свято припадає на п’ятницю.

День присвячений думці про те, що бути грамотним потрібно кожній людині на Землі. Наприклад, базова освіта допоможе нам усім створити цивілізоване суспільство, а також розвивати технології і підвищувати рівень життя загалом.

Факти ICTV підготували найкращі картинки з Міжнародним днем грамотності, які піднімуть настрій і дадуть мотивацію вчитися і пізнавати нове.

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За вереснем уже зовсім скоро настане жовтень. Свято принесе безліч важливих дат, зокрема й церковних. Не варто забувати, що вже з осені віряни в Україні відзначають свята за новим календарем. Наприклад, Покрова припадає на 1 жовтня замість 14 жовтня. Повний календар церковних свят жовтня 2023 можна знайти на Фактах ICTV.