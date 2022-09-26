2 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Щорічно його святкують в першу неділю другого місяця осені.
Це професійне свято всіх вчителів, викладачів та працівників сфери освіти. У цю дату прийнято відзначати їхню роль і заслуги в якісній освіті, а також внесок у розвиток суспільства.
Зазвичай з Днем вчителя вітають в п’ятницю чи в понеділок після. Школярі та студенти несуть квіти своїм викладачам, а також підносять за бажанням презенти.
Що подарувати на День вчителя 2022 – добірка презентів у матеріалі.
Ручка
Незважаючи на те, що більшість працівників сфери освіти давно перенесли свою роботу в гаджети, без паперів все одно не обходиться. У кожного вчителя повинна бути своя особиста і якісна ручка.
Можна придбати ручку престижної фірми і нанести на неї гравіювання. Так вона точно буде особливою.
Блокнот
Ще один незмінний помічник викладача – блокнот, який завжди буде під рукою. Він може бути з гравіюванням, дерев’яною обкладинкою чи у вигляді планера.
Книга
Якщо ви знаєте, що вважає за краще читати ваш учитель чи про яку книгу мріє – це стане хорошим презентом.
Адже саме за читанням можна відпочити, розслабитися і провести час з користю для себе після важного робочого дня.
Повербанк
Потрібна річ для щоденного використання і сучасної людини. Вона дозволяє не замислюватися про те, де підзарядити телефон протягом дня.
Особливо повербанк стане в нагоді при відправленні на екскурсію з класом чи в похід.
Набір чаю або кави
Протягом усього дня викладачі перебувають на роботі, а значить, без ароматної кави чи чаю не обійтися.
Дізнайтеся, чому більше віддає перевагу ваш учитель чи, можливо, у нього є улюблений смак. Якщо не хочете дарувати звичайний набір, можна пошукати в інтернеті – варіантів з різними оригінальними упаковками безліч.
Пам’ятайте, будь-який подарунок це завжди приємно, особливо якщо презентований від душі. Крім того, часто вручають презент колективний, що дозволяє вибрати більш потрібну річ для вчителя.