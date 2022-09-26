2 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Щорічно його святкують в першу неділю другого місяця осені.

Це професійне свято всіх вчителів, викладачів та працівників сфери освіти. У цю дату прийнято відзначати їхню роль і заслуги в якісній освіті, а також внесок у розвиток суспільства.

Зазвичай з Днем вчителя вітають в п’ятницю чи в понеділок після. Школярі та студенти несуть квіти своїм викладачам, а також підносять за бажанням презенти.

Зараз дивляться

Що подарувати на День вчителя 2022 – добірка презентів у матеріалі.

Ручка

Незважаючи на те, що більшість працівників сфери освіти давно перенесли свою роботу в гаджети, без паперів все одно не обходиться. У кожного вчителя повинна бути своя особиста і якісна ручка.

Можна придбати ручку престижної фірми і нанести на неї гравіювання. Так вона точно буде особливою.

Блокнот

Ще один незмінний помічник викладача – блокнот, який завжди буде під рукою. Він може бути з гравіюванням, дерев’яною обкладинкою чи у вигляді планера.

Книга

Якщо ви знаєте, що вважає за краще читати ваш учитель чи про яку книгу мріє – це стане хорошим презентом.

Адже саме за читанням можна відпочити, розслабитися і провести час з користю для себе після важного робочого дня.

Повербанк

Потрібна річ для щоденного використання і сучасної людини. Вона дозволяє не замислюватися про те, де підзарядити телефон протягом дня.

Особливо повербанк стане в нагоді при відправленні на екскурсію з класом чи в похід.

Набір чаю або кави

Протягом усього дня викладачі перебувають на роботі, а значить, без ароматної кави чи чаю не обійтися.

Дізнайтеся, чому більше віддає перевагу ваш учитель чи, можливо, у нього є улюблений смак. Якщо не хочете дарувати звичайний набір, можна пошукати в інтернеті – варіантів з різними оригінальними упаковками безліч.

Пам’ятайте, будь-який подарунок це завжди приємно, особливо якщо презентований від душі. Крім того, часто вручають презент колективний, що дозволяє вибрати більш потрібну річ для вчителя.