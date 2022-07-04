У ніч із 6 на 7 липня Україна святкує Івана Купала. Традиційно цього дня молодь влаштовує стрибки через багаття та водить хороводи, а дівчата також плетуть вінки та ворожать на нареченого.

Незважаючи на багаті традиції Івана Купала, на це свято існує чимало заборон. Чого не можна робити на Івана Купала – у матеріалі.

Вважається, що в ніч на Івана Купала прокидається вся погань – саме тому повір’я говорили, що з 6 на 7 липня не можна спати.

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Крім того, щоб не принести в сім’ю злидні, у свято Івана Купала не заведено щось продавати чи віддавати. Крім того, заборонено давати та брати гроші у борг.

Якщо знайдете на дорозі гроші – у жодному разі не беріть їх, щоб не принести в дім біду.

Також у свято Купала дітям і вагітним жінкам не бажано перебувати біля води, щоб їм не зашкодила нечисть.

Відзначати свято Івана Купала потрібно обов’язково біля вогнища. Пропустити цю традицію могли лише відьми.