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Щоб без перездач і нудних лекцій: привітання з Днем студента

17 Листопада 2021, 06:20
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

Міжнародний день студента щороку святкують 17 листопада.

Із цієї нагоди Факти ICTV підготували листівки з Днем студента.

День студента 2021 – привітання

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

Із Днем студента 2021!

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

Листівки з Днем студента

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

День студента в Україні – привітання у листівках

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

Із Днем студента 2021 – найкращі листівки

День студента 2021 в Украине - поздравления в открытках

Історія свята

День студента заведено сприймати як досить веселе та відчайдушне свято. Проте його історія досить трагічна. День студента присвячений подіям 17 листопада 1939 року у Чехословаччині.

В окупованій нацистами Празі (Чехія) студенти та викладачі вийшли на демонстрацію з нагоди відзначення річниці університету. Окупаційна влада розігнала демонстрацію, а деяких студентів стратила.

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Цікаві факти про студентів:

  • Ще одна назва психології (звичайно неофіційна) – наука про студентів-другокурсників та білих щурів. Річ у тім, що саме на них ставиться найбільша кількість експериментів. Психологи-дослідники зазвичай працюють у інститутах, тому до експериментів часто залучають студентів.
  • Абітурієнтами заведно називати дівчат та юнаків, які планують вступати до університету. Однак цей термін виник через неправильний переклад з латинської мови. Річ у тому, що абітурієнт – це випускник навчального закладу. Але в СРСР термін переклали неправильно, і в СНД досі так називають тих, хто готується до вступу.
  • Відомого у світі режисера Стівена Спілберга тричі не прийняли до Школи кінематографії Університету Південної Каліфорнії. Йому відмовляли через низькі оцінки. Однак згодом він став знаменитим, і Школа вирішила дати йому почесний ступінь. Спілберг погодився, але назвав умову. На дипломі мав стояти підпис тієї людини, яка підписувала відмови. Школа пішла на таку умову.
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Теги
День студента , Привітання
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