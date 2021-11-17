Міжнародний день студента щороку святкують 17 листопада.
Із цієї нагоди Факти ICTV підготували листівки з Днем студента.
День студента 2021 – привітання
Із Днем студента 2021!
Листівки з Днем студента
День студента в Україні – привітання у листівках
Із Днем студента 2021 – найкращі листівки
Історія свята
День студента заведено сприймати як досить веселе та відчайдушне свято. Проте його історія досить трагічна. День студента присвячений подіям 17 листопада 1939 року у Чехословаччині.
В окупованій нацистами Празі (Чехія) студенти та викладачі вийшли на демонстрацію з нагоди відзначення річниці університету. Окупаційна влада розігнала демонстрацію, а деяких студентів стратила.
Цікаві факти про студентів:
- Ще одна назва психології (звичайно неофіційна) – наука про студентів-другокурсників та білих щурів. Річ у тім, що саме на них ставиться найбільша кількість експериментів. Психологи-дослідники зазвичай працюють у інститутах, тому до експериментів часто залучають студентів.
- Абітурієнтами заведно називати дівчат та юнаків, які планують вступати до університету. Однак цей термін виник через неправильний переклад з латинської мови. Річ у тому, що абітурієнт – це випускник навчального закладу. Але в СРСР термін переклали неправильно, і в СНД досі так називають тих, хто готується до вступу.
- Відомого у світі режисера Стівена Спілберга тричі не прийняли до Школи кінематографії Університету Південної Каліфорнії. Йому відмовляли через низькі оцінки. Однак згодом він став знаменитим, і Школа вирішила дати йому почесний ступінь. Спілберг погодився, але назвав умову. На дипломі мав стояти підпис тієї людини, яка підписувала відмови. Школа пішла на таку умову.
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