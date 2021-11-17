Міжнародний день студента щороку святкують 17 листопада.

Із цієї нагоди Факти ICTV підготували листівки з Днем студента.

День студента 2021 – привітання

Із Днем студента 2021!

Листівки з Днем студента

День студента в Україні – привітання у листівках

Із Днем студента 2021 – найкращі листівки

Історія свята

День студента заведено сприймати як досить веселе та відчайдушне свято. Проте його історія досить трагічна. День студента присвячений подіям 17 листопада 1939 року у Чехословаччині.

В окупованій нацистами Празі (Чехія) студенти та викладачі вийшли на демонстрацію з нагоди відзначення річниці університету. Окупаційна влада розігнала демонстрацію, а деяких студентів стратила.

Цікаві факти про студентів: