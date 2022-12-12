За кілька тижнів – Новий рік 2023. Саме час купувати новорічні вбрання, готувати подарунки рідним та планувати святкове меню.

Покровителем 2023 року буде Чорний Водяний Кролик, тож новорічне меню покликане виокремити вподобання пухнастика та не образити його.

Що готувати на Новий рік 2023 та які продукти використовувати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Уподобання покровителя 2023 року

Кролик – дуже ласкава, ніжна та спокійна тваринка, тому, найімовірніше, прийдешній рік буде доволі гармонійним.

Взагалі, ці пухнастики – вегетаріанці, вони не вживають продукти тваринного походження, а віддають перевагу свіжій зелені, злакам, фруктам і овочам. Проте це не означає, що в новорічну ніч потрібно їсти лише салат з капусти та моркви.

Хоча деякі експерти дійсно вважають, що ідеальним для новорічної ночі буде вегетаріанське меню, мʼясні, білкові страви все ж будуть доречні.

У новорічну ніч 2023 на столі має бути багато овочів, фруктів та зелені. Адже саме таким продуктам віддає перевагу кролик. Тож центральне місце на святковому столі варто відвести овочевим та фруктовим салатам або легким закускам.

Проте повністю відмовлятися від м’ясних страв не варто. Єдине, що краще викреслити з меню, це будь-які страви із зайця, кроля, нутрії, яловичини та свинини. Їх можна замінити курятиною, бараниною, мʼясом качки, рибою, різноманітними морепродуктами тощо.

Новорічне меню 2023: що готувати

Будь-який святковий стіл починається з салатів та легких закусок. У 2023 році не варто відмовлятися від традиційних страв. Сміливо можете готувати улюблене Олівʼє та салат Шуба.

Оскільки у цих стравах використовується багато варених овочів (картопля, морква, буряк, горошок), Кролик буде задоволений. Аби зробити Олівʼє більш підходящим для 2023 року, замість молочної ковбаси додайте варену курячу грудку. Салат Шуба можна залишити без змін, оскільки туди додаються оселедець та овочі.

Також у 2023 році важливо поставити на стіл овочевий салат. Тут можна використати помідори, огірки, капусту, мікс зелені, додати сир, морепродукти, рибну консерву або варене мʼясо курки. Заправити страву варто пікантним соусом.

Наприклад, це може бути салат Коул Слоу, який точно сподобається Кролику. Для нього знадобиться:

Капуста білокачанна – 500 г

Капуста червона – 500 г

Морква – 300 г

Сметана – 3 ст. л.

Гірчиця французька – 1 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Оцет – 1 ст. л.

Усі інгредієнти порізати та заправити соусом зі сметани та французької гірчиці (змішайте сметану, гірчицю, оцет і перемішайте).

Ви можете експериментувати та вмикати фантазію, додаючи улюблені продукти. Основу салату Коул Слоу можна залишити, додавши ще помідори, морепродукти чи улюблений сир.

Що стосується закусок, можна приготувати рибні кульки, сирні конвертики, бутерброди з маслом та червоною рибою, рулетик з лаваша, горішкові рулетики, хумус та багато іншого.

Наприклад, чудовою закускою стануть маленькі грінки, змащені сирно-яєчним салатиком. Для цього вам знадобиться:

плавлені сирки – 3 шт;

в арені яйця – 4 шт;

арені яйця – 4 шт; майонез – 3 ст. л;

часник – 5 зубчиків;

маленькі грінки.

Спершу потрібно натерти яйця та плавлені сирки на мілкій тертці, додати майонез та подрібнений часник. Ретельно перемішайте салат, якщо потрібно, посоліть та поперчіть.

Готовим салатом намажте кожну грінку та додайте шматочок червоної риби.

Основні страви

Пам’ятаємо, що у новорічному меню 2023 року замість свинини краще використовувати курятину, індичку та морепродукти.

Ви можете приготувати курячі шашлички, запечені курячі стегенця в пікантному соусі, фаршировану картоплю, смажену, запечену чи фаршировану рибу, котлети по-київськи, качку з яблуками тощо.

Також можна приготувати рибне філе у сметанно-грибному соусі. Перевага цієї страви – у тому, що готувати її можна як у духовці, так і на сковорідці. Тому, навіть якщо у новорічну ніч вимкнуть світло, приготувати рибу ви зможете без духовки.

Для приготування страви знадобиться:

філе риби (будь-якої) – 4-6 шт;

сметана 15% – 250 г;

спеції за смаком;

печериці – 500 г;

твердий сир – 50 г.

Спочатку потрібно почистити рибу та дістати з неї усі кісточки. Чисте рибне філе киньте на сковорідку та трішки підсмажте. Паралельно підсмажте нарізані печериці.

У сковорідку до риби додайте сметану та трохи води. Посоліть, поперчіть, додайте печериці. Тушкуйте рибу 20-35 хв. Потім додайте натертий твердий сир.

До речі, сметану можна замінити вершками.

Десерти

Без смачненького не минає жодне свято. Новий рік 2023 не стане виключенням.

На новорічний стіл 2023 можна приготувати чизкейк з домашнього сиру, мандаринову панакоту, желейний торт, вишневий пиріг з горіхами, різноманітні торти, тістечка, тірамісу без яєць та святкове печиво.

Аби не витрачати багато часу та сил на святкові смаколики, можна приготувати торт з печива та сметани, який не потрібно випікати. Для приготування знадобиться: