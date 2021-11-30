Уже незабаром новий, 2022 рік Блакитного Водяного Тигра. Поки астрологи готують гороскопи, прогнози та передбачення на новий рік, ми пропонуємо вам вирішити, що приготувати на новорічний стіл.

Тигр – хижа тварина, тому на столі повинні бути мʼясні страви, однак не забувайте і про десерти та напої. Що краще приготувати для зустрічі нового року – читайте у матеріалі.

Основні страви

Смажена качина грудинка з часником

Качина грудинка стане основою новорічного столу, ваші гості точно будуть задоволені та ситі.

Інгредієнти:

качина грудинка зі шкірою – 1 шт.;

зубчики часнику, нарізані смужками – 2 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

чорний мелений перець – 1 ч. л.;

свіжий розмарин – 1 гілочка.

Спосіб приготування

Покладіть качину грудинку шкірою вниз на дошку. Зробіть неглибокий розріз посередині, Заправте сіллю та перцем. Розігрійте духовку до 200 градусів.

Нагрійте сковороду на середньому вогні. Помістіть качину грудинку шкірою вниз на гарячу сковороду; готуйте до рум’яності – приблизно 30 секунд. Переверніть і повторіть з іншого боку.

Перекладіть м’ясо на чисту робочу поверхню шкірою вниз. Помістіть три або чотири смужки часнику всередину щілини. Покладіть на часник гілочку розмарину; зверху посипте рештою часнику. Помістіть шкірою догори у форму для випікання.

Випікайте у розігрітій духовці приблизно 10 хвилин. Накрийте алюмінієвою фольгою. Дайте відпочити п’ять хвилин перед нарізкою.

Картопляна лазанья

Якщо ви – фанат картоплі або ж вона просто сумує десь на кухні у мішку, то її зірковий час настав. Цей простий рецепт картопляної лазаньї чекає саме на вас. Символ нового року точно буде задоволений такою стравою.

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

фарш курячий – 500 г;

моцарелла – 200 г;

молоко – 1 склянка;

борошно – 1 ст. л.;

масло вершкове – 1 ст. л.;

перець за смаком;

сіль за смаком;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

помідор – 1 шт.;

селера – 1 стебло;

томатний соус (за бажанням) – 1 ст. л.;

олія – 2 ст. л.;

вино (за наявності) – 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

Розігрійте у сковороді олію, додайте нарізану кубиком цибулю, обсмажте кілька хвилин, додайте натерту моркву. Коли морква злегка підсмажиться, додайте нарізану селеру, перемішайте, покладіть курячий фарш. Готуємо на малому вогні 10 хвилин. Помідор розріжте на чотири частини, натріть м’якуш на тертці, шкірку викиньте. Покладіть м’якуш помідора в сковороду. Можна додати трохи томатного соусу та вина.

Коли рідина википить, солимо і перчимо соус. Знімаємо з плити, даємо трохи охолонути. У цей час готуємо білий соус для лазаньї.

Розігріваємо вершкове масло, додаємо ложку борошна, обсмажуємо хвилину. Вливаємо помалу молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Коли соус почне густішати, солимо його, перчимо, знімаємо з плити.

Дно форми для запікання змащуємо білим соусом. Картоплю нарізаємо тонкими скибочками, викладаємо першим шаром у форму. На картоплю викладаємо шар червоного м’ясного соусу. Посипаємо натертою моцарелою, поливаємо трохи білим соусом.

Шари повторюємо. Верхній шар – нарізана картопля, щедро посипаємо його моцарелою, поливаємо білим соусом, що залишився. Форму накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 60-90 хвилин.

Новорічні напої

Який же новорічний стіл без напоїв? Ми зібрали легкі рецепти коктейлів, з якими можна зустріти новий рік 2022, та готувати їх і надалі майже кожен день.

Блакитна лагуна

Лікер Блю кюрасао забарвлює коктейлі у яскравий синій або блакитний колір, що має дуже ефектний вигляд і підходить для подачі на новорічний стіл та під колір Блакитного Тигра.

Інгредієнти:

текіла або горілка – 1-2 ст. л.;

лікер Блю кюрасао/Blue curacao – 1 ст. л;

газований напій – до верху келиха;

лід.

Спосіб приготування

У відповідну високу склянку покладіть кубики льоду – до середини або до верху за бажанням. Влийте міцний алкоголь. Потім додайте блакитний лікер. Долийте до верху газований напій і відразу подавайте з коктейльною трубочкою.

Сніжний коктейль

Безалкогольний коктейль, простий у приготуванні – та ідеально впишеться у атмосферу свята.

Інгредієнти:

морозиво – 250-300 г;

сік лимона – 100 мл;

лимонад – 0,5-0,7 л (за смаком);

кориця мелена – за смаком;

ягоди заморожені (за смаком) – 1 жменя.

Сироп:

цукор – 100 г;

вода – 100 мл;

спеції – за смаком;

шкірка апельсина – 0,25 шт.;

шкірка лимона – 0,25 шт.

Спосіб приготування

Приготуйте сироп. З’єднайте 100 мл води та 100 г цукру. Додайте спеції до смаку. Паличку кориці, зірочку бадьяну, смужку лимонної та апельсинової шкірки. Досипте у воду цукор.

На маленькому вогні доведіть сироп до кипіння. Вимкніть вогонь, перемішайте сироп до повного розчинення цукру, потім повністю охолодіть та процідіть. Змішайте приблизно половину сиропу із лимонним соком. Додайте мелену корицю і близько 0,5 л лимонаду. Додайте морозиво та жменю ягід на свій смак.

Ретельно перемішайте все до розчинення морозива. Спробуйте напій і до смаку додайте ще сиропу, лимонаду або спецій. Розлийте напій у келихи. Додайте до кожного ще трохи морозива.

Новорічні десерти

Шоколадне фондю

Насичене кремово-біле шоколадне фондю ідеально підійде для вечірки на честь новорічної ночі.

Інгредієнти на вісім порцій:

стружка білого шоколаду – 1 уп.;

густі вершки для збивання – ½ склянки;

світлий кукурудзяний сироп – ¼ склянки;

вершкове масло – 2 ст. л.;

сіль – ¼ ч. л.;

ванільний екстракт – 1 ч. л.

Стружку білого шоколаду, вершки, кукурудзяний сироп, вершкове масло і сіль розтопіть разом на водяній бані, часто помішуючи, до однорідності та блиску протягом 5-10 хвилин. Зніміть фондю з вогню і додайте ванільний екстракт.