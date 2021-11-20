Хочете приготувати щось смачне на святковий стіл, але не знаєте, які страви вибрати? Салати, запечена картопля, бутерброди у формі троянд, найсмачніший рулет або торт нашвидкуруч – святкове меню на Новий рік 2022 року створить атмосферу легкості та затишку.

Індичка з журавлинним соусом

Інгредієнти:

індичка;

чорнослив, курага, горіхи – по 100 г;

рис – 1 склянка;

лимон;

сметана та майонез – по 2 ст. л.;

часник, зелень, сіль, перець, цукор;

журавлина – 1 склянка;

гвоздика та імбир – по 0,5 ч. л.;

крохмаль – 1 ч. л.

Приготування:

Індичку вимити та обсушити. Часник та зелень подрібнити, натерти цедру лимона, з цитрусу вичавити сік. Перемішати сіль, перець та сік лимона.

Обмазати цією сумішшю індичку зовні та всередині, залишити щонайменше на чотири години. Зварити рис, перемішати з чорносливом, курагою та горіхами.

Наповнити тушку птиці, зашити, змастити сумішшю майонезу та сметани, помістити в рукав для запікання. Залишити у нагрітій до 180 градусів духовці на три години.

Салат Сніговик

Інгредієнти:

мариновані печериці – 400 г;

ананаси – 1 банка;

варені яйця – 5 штук;

шинка – 300 г;

майонез – 150 г;

один огірок;

зелень, маслини, сіль.

Приготування:

Печериці, шинку та яйця нарізати кубиками. Поєднати всі інгредієнти, заправити майонезом, посолити на свій смак та перемішати.

Сформувати із салату три кулі, викласти їх на плоску тарілку в формі сніговика. З маслин зробити очі, ніс та ґудзики. Прикрасити скульптуру подрібненою зеленню та огірком.

Салат Зозулине гніздо

Інгредієнти:

куряче філе – 300 г;

картопля – 4 штуки;

цибулина – 1 штука;

яйця – 5 штук;

свіжі гриби – 150 г;

майонез – 1 упаковка;

зелень;

соняшникова олія – 4 ст. л.

Приготування:

Куряче філе відварити, картоплю нарізати соломкою та обсмажити, цибулю нарізати півкільцями. Яйця відварити, акуратно вийняти жовтки (для прикраси), нарізати білки соломкою.

Гриби обсмажити на олії. Всі інгредієнти перемішати та заправити майонезом. Зробити форму гнізда та прикрасити зеленню, а у центрі салату покласти жовтки.

Картопля з грибами

Інгредієнти:

картопля – 10 штук;

гливи або печериці – 300 г;

цибулина – 2 штуки;

олія, перець, сіль.

Приготування:

Картоплю, гриби та цибулю очистити, вимити та нарізати кубиками. У вогнетривкий посуд викласти гриби, посолити, поперчити, додати трохи олії та води.

Готувати на повній потужності із закритою кришкою 10 хвилин. Потім додати картоплю, трохи води, готувати протягом 10-15 хвилин. Додати цибулю, готувати ще 10 хвилин. Готову страву посипати подрібненою зеленню.

Рулет П’ятихвилинка

Інгредієнти:

яйця – 3 штуки;

цукор – 4 ст. л.;

мед – 2 ст. л.;

сода, гашена оцтом – 1/2 ч. л.;

борошно – 2/3 склянки;

густе варення;

цукрова пудра.

Приготування:

Приготувати тісто – з’єднати яйця, цукор, мед та соду, перемішати всі інгредієнти та додати борошно. За консистенцією тісто має вийти як на оладки.

На розігріту та змащену олією форму для духовки вилити тісто, після чого випікати 5-7 хвилин на 200 градусах. Вийняти корж, не знімаючи з форми, намазати густим варенням, згорнути в рулет, зверху посипати цукровою пудрою.

Бутерброди Троянди на снігу

Інгредієнти:

батон – 1 хлібина;

твердий сир – 200-300 г;

солона сьомга – 250-300 г;

зелень петрушки та зелена цибуля для прикрашання;

вершкове масло – 100 г.

Приготування:

Батон нарізати шматочками завтовшки 1 см та намазати олією. Сьомгу нарізати довгими вузькими смужками, а сир подрібнити на маленькій тертці.

Петрушку вимити, обсушити, відокремити дрібні гілочки. З цибулею зробити те ж саме, тільки відрізавши довге пір’я.

Змащений вершковим маслом батон посипати сиром, зверху викласти у формі троянд сьомгу, злегка втиснувши її у сир, щоб вона тримала форму. Готові бутерброди викласти на тарілку, прикрасити петрушкою та зеленою цибулею.

Торт Мурашник

Інгредієнти:

згущене молоко – 1 банка;

печиво (пісочне або на свій смак) – 300 г;

вершкове масло – 150 г;

арахіс – 200 р.

Приготування:

Печиво поламати на дрібні шматочки, арахіс обсмажити на сухій сковороді, а вершкове масло розтопити. З’єднати печиво з арахісом, згущеним молоком та маслом, добре перемішати. Отриману масу викласти на тарілку гіркою. Поставити торт у холодильник на дві години для застигання.