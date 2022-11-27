Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Що подарувати мамі на Новий рік 2023: 10 цікавих презентів

27 Листопада 2022, 17:11
Анна Голішевська Редакторка сайту
Новий рік
Джерело: Unsplash

Наближаються зимові свята. Багато хто вже зараз складає списки покупок та людей, яких потрібно привітати з настанням 2023 року.

Мама – найголовніша людина у житті кожного, тож їй потрібно продумати подарунок заздалегідь.

Що подарувати мамі на Новий рік 2023, навіть якщо грошей не багато – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Що подарувати мамі на Новий рік 2023

  • поїздку в санаторій;
  • біжутерію або ювелірні прикраси (різні браслети, сережки тощо);
  • домашній декор: статуетки, картини чи скриньки;
  • косметику (наприклад, гарну пудру чи крем);
  • улюблені парфуми;
  • рукавички, гаманець чи сумку;
  • якщо мама любить робити щось своїми руками, підійдуть набори для шиття, в’язання, вишивки;
  • набір посуду або гарні келихи;
  • гарний вазон чи невелику ялинку;
  • солодощі, улюблені шоколадні цукерки.

Що можна подарувати мамі на Новий рік недорого

Подарунок мамі

Фото – Unsplash

  • невеликий масажер для спини чи ніг;
  • сертифікат на СПА;
  • книги про здоров’я;
  • сертифікат на те, що вона любить;
  • чашку із побажаннями;
  • красиві свічки.

Що можна подарувати мамі на Новий рік, якщо немає грошей

  • іграшку на ялинку;
  • свічку, зроблену своїми руками;
  • картину за номерами;
  • блокнот;
  • кулінарну книгу;
  • плед;
  • теплі капці або кухонні рушники;
  • мило та гель для душу ручної роботи.
Читайте також:
елка, новый годУ форматі воєнного часу: як міста України святкуватимуть Новий рік 2023

Теги
Новий Рік Подарунки
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь