Наближаються зимові свята. Багато хто вже зараз складає списки покупок та людей, яких потрібно привітати з настанням 2023 року.

Мама – найголовніша людина у житті кожного, тож їй потрібно продумати подарунок заздалегідь.

Що подарувати мамі на Новий рік 2023, навіть якщо грошей не багато – читайте у матеріалі.

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Що подарувати мамі на Новий рік 2023

поїздку в санаторій;

біжутерію або ювелірні прикраси (різні браслети, сережки тощо);

домашній декор: статуетки, картини чи скриньки;

косметику (наприклад, гарну пудру чи крем);

улюблені парфуми;

рукавички, гаманець чи сумку;

якщо мама любить робити щось своїми руками, підійдуть набори для шиття, в’язання, вишивки;

набір посуду або гарні келихи;

гарний вазон чи невелику ялинку;

солодощі, улюблені шоколадні цукерки.

Що можна подарувати мамі на Новий рік недорого

невеликий масажер для спини чи ніг;

сертифікат на СПА;

книги про здоров’я;

сертифікат на те, що вона любить;

чашку із побажаннями;

красиві свічки.

Що можна подарувати мамі на Новий рік, якщо немає грошей