Наближаються зимові свята. Багато хто вже зараз складає списки покупок та людей, яких потрібно привітати з настанням 2023 року.
Мама – найголовніша людина у житті кожного, тож їй потрібно продумати подарунок заздалегідь.
Що подарувати мамі на Новий рік 2023, навіть якщо грошей не багато – читайте у матеріалі.
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Що подарувати мамі на Новий рік 2023
- поїздку в санаторій;
- біжутерію або ювелірні прикраси (різні браслети, сережки тощо);
- домашній декор: статуетки, картини чи скриньки;
- косметику (наприклад, гарну пудру чи крем);
- улюблені парфуми;
- рукавички, гаманець чи сумку;
- якщо мама любить робити щось своїми руками, підійдуть набори для шиття, в’язання, вишивки;
- набір посуду або гарні келихи;
- гарний вазон чи невелику ялинку;
- солодощі, улюблені шоколадні цукерки.
Що можна подарувати мамі на Новий рік недорого
- невеликий масажер для спини чи ніг;
- сертифікат на СПА;
- книги про здоров’я;
- сертифікат на те, що вона любить;
- чашку із побажаннями;
- красиві свічки.
Що можна подарувати мамі на Новий рік, якщо немає грошей
- іграшку на ялинку;
- свічку, зроблену своїми руками;
- картину за номерами;
- блокнот;
- кулінарну книгу;
- плед;
- теплі капці або кухонні рушники;
- мило та гель для душу ручної роботи.