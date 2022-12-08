Грудень – час підготовки до Нового року. Саме час планувати прийдешній рік, купувати подарунки рідним та готувати святкове меню.

Вибір подарунків для коханих людей – це завжди відповідальний та трепетний момент. Потрібно враховувати усі бажання та вподобання своєї другої половинки, щоби подарунок справді запамʼятався та приніс задоволення.

Аби ви не морочили голову, Факти ICTV підготували ідеї цікавих та оригінальних подарунків, які дівчина може подарувати своєму хлопцю.

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Теплий подарунок

Щоб хлопця гріли не лише думки про вас, можна презентувати йому речі, які завжди стануть у пригоді в найлютіші морози. Це можуть бути:

мʼякий та великий плед;

термокухоль;

термос;

електричне простирадло;

теплий светр;

мініобігрівач;

тепла піжама та бавовняні шкарпетки;

рукавички для сенсорного екрана .

Те, що знадобиться у 2023 році

Сьогоднішні реалії змушують усіх українців пристосовуватися до постійних та тривалих відключень світла, прохолоди у квартирах та проблем зі звʼязком. Тому подаруйте те, що сьогодні вкрай необхідне:

повербанк;

лампа на акумуляторі;

набір LED-свічок;

LED-свічок; туристичний пальник;

чайник на батарейках;

електронна книга;

підсилювач мобільного звʼязку;

бездротовий Wi-Fi роутер.

Відштовхуємося від вподобань хлопця

Якщо ваш хлопець полюбляє грати у відеоігри та багато часу провидить за ноутбуком, подаруйте йому:

джойстик;

мишку чи клавіатуру;

чохол для ноутбука;

брендований килимок для мишки;

аксесуари та предмети побуту із зображенням улюблених героїв;

RGB-підсвічування ігрової зони;

охолоджувальну підставку для ноутбука;

USB-гаджети для освітлення.

Хлопець має машину, яку обожнює? Тоді подаруйте:

розгалужувач для прикурювача;

антирадар;

гарний набір для догляду за автомобілем;

ароматизатор;

органайзер у багажник;

набір інструментів;

автомобільну гарнітуру;

алкотестер;

стильний сувенір для авто.

Якщо хлопець затятий спортсмен, можна презентувати йому:

тримач для медалей та нагород;

спортивний інвентар для дому;

фітнес-браслет;

оригінальну та професійну пляшку для води.

Універсальні подарунки

Їх можна подарувати не лише хлопцю, а й батьку, брату, другу чи дідусю. Представники сильної статі будуть в захваті від такого презенту:

гаманець;

шкіряний пояс;

невелику барсетку;

запальничку;

рюкзак чи чоловічу сумку;

ключницю;

оригінальну флешку;

візитницю;

портмоне;

стильний шарф;

термокухоль;

настільну гру;

комплект для гри у покер;

чохол для мобільного;

безпровідні навушники;

чохол для навушників;

автомобільні тримачі для смартфона;

окуляри віртуальної реальності;

портативну колонку.

Подаруйте емоції

Навіть, якщо зустрічаєтесь ви недовго, приємним подарунком для хлопця буде спільне проведення часу.

Подаруйте йому квитки у кіно чи на концерт улюбленого виконавця, сертифікат на похід на картинг, сходіть разом на льодову ковзанку чи спортивний матч (футбол, хокей чи баскетбол).

Також ви можете влаштувати романтичний вечір. Сходіть у ресторан, прогуляйтесь вечірнім засніженим містом, відвідайте театр, музей чи виставку сучасного мистецтва. Вибір розваг залежить від уподобань вашого партнера.

Від яких подарунків варто відмовитись у 2023 році

Не потрібно дарувати хлопцю шкарпетки, набір для гоління чи догляду за шкірою. Це дуже банальні та нецікаві подарунки.

Ваш хлопець і сам зможе купити собі засоби гігієни чи обрати шкарпетки, тому дарувати потрібно речі, які б показали ваше ставлення до нього.