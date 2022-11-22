Новорічні свята – найулюбленіша пора усіх дітлахів, адже це час справжніх чудес. Перед самим Новим роком найочікуванішим святом кожної дитини є День святого Миколая.

З самого ранку 19 грудня малюки зазирають під подушку та шукають подарунки від святого.

За традицією, святий Миколай підкладає дітлахам під подушки подарунки. Для батьків це час пошуку гідного подарунка, щоб порадувати дитину.

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Що покласти дитині під подушку на День святого Миколая 2022 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прислухайтесь до бажань дитини

Щоб не морочити собі голову, що б такого особливого подарувати дитині, запропонуйте малюку написати листа святому Миколаю.

У листі дитина сама опише бажаний подарунок, а батькам залишається просто виконати бажання. Сьогодні українські дітки можуть забажати новітнє озброєння для ЗСУ, знищення ворога, закінчення війни тощо.

Виконати такі бажання – не в силах батьків, тож доведеться задіяти фантазію, аби зробити дитині яскравий сюрприз.

Що подарувати дітям на святого Миколая 2022: цікаві ідеї

Варто памʼятати, що попереду буде ще святкування Нового року, тому подарунок на День святого Миколая має бути корисний та яскравий, проте не супершикарний.

Смаколики

Солодощі – традиційний презент на святого Миколая. Ви можете приготувати дитині цілу коробку з різноманітними цукерками, шоколадками, пряниками та фруктами.

Звичайно, вибір солодкого подарунка має випливати зі смакових уподобань дитини. Це можуть бути маленькі медові пряники у вигляді фігурки святого Миколая, цукерки, шоколад, шоколадні фігурки, тістечка, печиво, мармелад або ж кіндер-сюрпризи.

Усі солодощі ви можете скласти у святковий пакет, або ж самостійно змайструвати подарункову коробку та оздобити.

Іграшки

Саме це чекає побачити кожна дитина у себе під подушкою. Тут так само, як із солодощами, спиратися потрібно на уподобання дитини.

Це можуть бути:

гризунки та іграшки для найменших;

м’які іграшки різної величини;

конструктори;

інтерактивні іграшки, які сприятимуть розвитку дитини;

ляльки, будиночок принцеси або косметичні набори для дівчаток;

трансформери, роботи, машинки для хлопчика.

До списку також можна додати цікаві пазли. Для маленьких крихіток обирайте великі, мʼякі пазли із зображеннями тварин, цифр, кольорів тощо. Граючись ними, малюк вивчає кольори, пори року, тварин, абетку, цифри та багато іншого.

Більш дорослим можна сміливо дарувати традиційні пазли на тематику улюбленого мультфільму.

До речі, окрім звичайних іграшок, можна придбати колекційні. Якщо ваша дитина захоплюється Гаррі Поттером, Шреком чи героями якихось коміксів, відповідно, можна подарувати фігурку улюбленого персонажа.

Різноманітні набори

Ви можете обрати для дитини цікаві, а головне – корисні набори для творчості:

фарби, олівці, кольоровий папір тощо;

набори для ліплення задля розвитку дрібної моторики та креативу;

дитячі музичні інструменти для збагачення звукового досвіду дитини.

Подібний подарунок посприяє творчому розвитку вашої дитини.

Також можна подарувати набори для експериментів:

для юних фізиків, хіміків або археологів;

для майбутніх фокусників;

деталі, які навчать створювати мультфільми.

Дітки дуже полюбляють пізнавати нове, тож такий подарунок не залишиться непоміченим.

Розмальовки та книги

Якщо ваш малюк – дошкільного віку, подаруйте йому розмальовку та набір олівців. Це буде чудовим подарунком від Миколая.

Діткам дуже корисно займатися розфарбуванням картинок, адже це тренування дитячої руки й розвиток дрібної моторики.

Що стосується книги, то для малюків можете підібрати збірку казок, історій або віршиків. Для дошкільнят гарним дарунком буде пізнавальна книга, наприклад, про тварин або енциклопедія, а для школярів – пригодницькі твори та фантастика.

Що ще можна подарувати

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