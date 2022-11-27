Усі обожнюють святкувати Новий рік. Сніжна погода за вікном, багато смачної їжі, найближчі люди поруч – усе це навіює атмосферу затишку та спокою. Проте найприємніша частина Нового року – подарунки.

Добре, коли знаєш, що купити дружині на Новий рік, не схибивши з подарунком. Проте інколи буває, що фантазія підводить, і чоловіків спіткають муки вибору та сумніві.

Факти ICTV підготували кілька ідей для новорічного подарунка коханій дружині, від яких у неї точно перехопить подих.

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Діаманти – найкращі друзі дівчат

Ювелірні прикраси – це завжди влучний подарунок для жінки. До речі, це не обовʼязково мають буди діаманти чи дорогоцінні сапфіри. Головне – вибрати прикрасу, яка доповнить образ вашої дружини та ідеально пасуватиме до її стилю.

Зверніть увагу на:

каблучку;

сережки;

браслети;

підвіски;

кулони.

Крім того, ви можете купити прикрасу з патріотичними принтами чи гравіювання.

Фен

Але не простий, а бездротовий. Сьогоднішня ситуація з електроенергією змушує жінок шукати різні альтернативи електричним приладам для укладання волосся.

Бездротовий фен стане відмінним подарунком для кожної жінки. Вони можуть похвалитися не лише надійною роботою, але й зручністю у використанні.

Крім того, бездротові фени нерідко йдуть в комплекті з різними насадками, тому ваша дружина зможе робити різноманітні зачіски та не залежати від світла.

Ви також можете розглянути варіант бездротового стайлера для вирівнювання волосся. Заряду такого приладу вистачить на 2 год активного використання, тому ваша дружина буде задоволена!

Техніка

Ви можете придбати коханій дружині щось з техніки. Це може бути:

новий смартфон;

бездротові навушники;

масажер;

колонка;

павербанк;

ноутбук, який довго працюватиме без підзарядки.

Також зверніть увагу на сучасні зарядні станції. Хоч коштує таке задоволення не мало, проте ваша сімʼя завжди матиме змогу зарядити телефон чи ноутбук, під’єднати лампочку чи Wi‑Fi роутер у години відключення світла.

Косметика

Косметичні засоби – слабкість кожної жінки. Подарувавши дружині улюблену косметику, ви станете найкращим чоловіком в її очах.

Слід звернути увагу на:

натуральні та ефірні олії;

доглядово-вікову косметику;

креми, муси та скраби для тіла;

зволожувальні креми для обличчя;

професійний догляд за волоссям (шампунь, кондиціонер, маску та доглядову олію).

Парфуми

Якщо ви точно знаєте, яким ароматом користується ваша дружина – даруйте парфуми.

Тут не варто покладатися на свій смак, краще купити той аромат, яким користується жінка, аби точно догодити з подарунком.

Сертифікати

У сучасному світі існують подарункові сертифікати на будь-яку послугу. Вам достатньо орієнтуватися у тому, що до вподоби вашій дружині. Наприклад, це може бути сертифікат на:

урок співу, гри на інструменті, танців, малювання, верхової їзди;

похід у спа, на масаж, у салон краси тощо;

візит до психолога чи на терапію;

купівлю смаколиків, одягу зі спортивного чи звичайного магазину, взуття, інвентарю, побутової техніки, доглядових засобів, парфумерії, ігор тощо;

вечерю в ресторані, доставку улюбленої їжі або ж спільний похід у заклад;

екстремальні види спорту: стрибок з парашутом, роуп-джампінг, екстремальну поїздку на спортивному авто тощо;

фотосесію;

купівлю чогось у секс-шопі;

дегустацію алкоголю;

майстер-клас із гончарства, готування, макіяжу тощо;

абонемент.

Білизна

Жіноча білизна – це доволі інтимний подарунок, який показує, що ваші стосунки дуже близькі. Це особливий ступінь довіри.

Тут ви можете опиратися на свій смак: купити більш стримане та повсякденне, чи пристрасне та сексуальне.

Необхідно лише правильно підібрати розмір.

Подаруйте спогади

Такі подарунки зазвичай цінуються найбільше, адже вони дарують приємні спогади. Ви можете подарувати:

шопер, футболку, худі, інший елемент одягу чи предмет, де зображений локальний мем, цитата чи фото;

фотоальбом зі спільними фото, відеонарізку ваших найкращих моментів;

спільну поїздку на відпочинок в інше місто чи країну;

спільний похід в кіно, на ковзани, в боулінг, в заклад, де можна смачно поїсти та випити тощо;

домашнього улюбленця, якщо ви впевнені, що впораєтесь з відповідальністю;

квиток на концерт улюбленого артиста чи гурту.

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