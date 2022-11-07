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Що не можна їсти у Різдвяний піст 2022-2023 – список продуктів

7 Листопада 2022, 16:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Що не можна їсти у Різдвяний піст 2022-2023 – список продуктів
Джерело: Pexels

28 листопада розпочинається Різдвяний піст, якого слід дотримуватися до 6 січня. Його тривалість – 40 днів.

Як і в будь-який інший пост, не можна порушувати правила споживання їжі. Різдвяний вважається суворим, такими є і його правила. Обмеження в їжі – це не про дієту, це про духовні зміни – у думках, справах.

Що не можна їсти на Різдвяний піст – список продуктів

  • На весь період слід відмовитися від м’ясних, молочних продуктів та яєць.
  • Не слід пити тонізуючі напої – каву, міцний чай та алкоголь. Трохи червоного вина дозволяється у суботу, неділю та у великі свята.
  • Риба. Від неї слід відмовитися у понеділок, середу та п’ятницю. У вівторок та четвер, якщо на ці дні випадають свята – можна.
  • У понеділок, середу та п’ятницю не можна додавати в їжу рослинне масло і їсти гаряче.

Варто зазначити, що не всім слід дотримуватися посту, наприклад, вагітні або діти можуть цього не робити. Також варто зважати на стан здоров’я.

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