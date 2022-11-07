28 листопада розпочинається Різдвяний піст, якого слід дотримуватися до 6 січня. Його тривалість – 40 днів.

Як і в будь-який інший пост, не можна порушувати правила споживання їжі. Різдвяний вважається суворим, такими є і його правила. Обмеження в їжі – це не про дієту, це про духовні зміни – у думках, справах.

Що не можна їсти на Різдвяний піст – список продуктів

На весь період слід відмовитися від м’ясних, молочних продуктів та яєць .

. Не слід пити тонізуючі напої – каву, міцний чай та алкоголь . Трохи червоного вина дозволяється у суботу, неділю та у великі свята.

. Трохи червоного вина дозволяється у суботу, неділю та у великі свята. Риба . Від неї слід відмовитися у понеділок, середу та п’ятницю. У вівторок та четвер, якщо на ці дні випадають свята – можна.

. Від неї слід відмовитися у понеділок, середу та п’ятницю. У вівторок та четвер, якщо на ці дні випадають свята – можна. У понеділок, середу та п’ятницю не можна додавати в їжу рослинне масло і їсти гаряче.

Варто зазначити, що не всім слід дотримуватися посту, наприклад, вагітні або діти можуть цього не робити. Також варто зважати на стан здоров’я.