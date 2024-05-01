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Страсна п’ятниця 2024: що не можна робити цього дня

1 Травня 2024, 18:13
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
хрест
Джерело: Unsplash

У 2024 році Страсна п’ятниця у християн східного обряду припадає на 3 травня. У цей день віряни згадують страждання Ісуса Христа, якого розіп’яли на хресті.

Страсна п’ятниця – це найсуворіший день Великого посту, на який існує низка заборон.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю 2024

  • Цього дня категорично заборонено працювати вдома. Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер.
  • У Страсну п’ятницю небажано готувати.
  • Не можна торкатися гострих металевих предметів у будинку: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте.
  • Великим гріхом вважається робота на землі. Цього дня не можна нічого садити.

Які існують заборони в Страсну п’ятницю 2024

  • Цього дня заборонено пити алкоголь і піддаватися плотським утіхам. Люди, які напиваються у цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими або стають злочинцями.
  • Заборонено стригти, фарбувати волосся і проводити будь-які косметичні процедури.
  • Не можна відзначати інші свята: дні народження, річниці. Їх краще перенести.

Головні прикмети на Страсну п’ятницю 2024

Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту. У цей день Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі.

Зараз дивляться

Окрім того, що прикмети на Страсну п’ятницю є досить потужними символами, також це день покаяння, молитви і роздумів над власним життям.

У Страсну п’ятницю не можна сміятися і радіти. Той, хто засміється цього дня, плакатиме весь рік.

А от обручка, освячена у храмі, захищатиме від усіх хвороб і принесе удачу.

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