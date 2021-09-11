Щороку 11 вересня православні християни відзначають Усікновення голови Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

У цей день існує безліч заборон, яких необхідно дотримуватися. Зокрема, не можна різати, сваритися та влаштовувати шумні вечірки.

У свято Усікновення потрібно дотримуватися суворого посту на знак скорботи християн про насильницьку смерть великого пророка. Також заборонено:

подавати на стіл продукти круглої форми: хліб, капусту, кавун, диню, помідори і яблука. Їх не можна різати, адже вони асоціюються з формою голови;

вживати м’ясо, яйця, молочні продукти, рибу та спеції;

займатися рукоділлям, шити чи в’язати;

танцювати, співати, влаштовувати шумні гуляння;

вживати спиртні напої;

стригти волосся та зачісуватися;

позичати та брати в борг гроші.

Іоанн був попередником Ісуса, тому він мав мету – розпізнати Христа з тисячі інших і сповістити світ про його пришестя. Саме пророк хрестив Ісуса в річці Йордан, тому його називають Хрестителем.

За легендою, Іоанн викрив царя Ірода, який відібрав у свого брата жінку Іродіаду і сам з нею одружився. Таким чином цар порушив сьому заповідь.

Ірод ув’язнив Хрестителя в тюрму, а його новоспечена дружина намовила свою дочку Соломію обманом змусити царя вбити святого.

Під час святкування дня народження Ірода Соломія станцювала чудовий танець, який запаморочив голову правителю. Тоді він пообіцяв виконати будь-яке бажання дівчини. Вона попросила голову Іоанна на блюді.

Саме ця подія й стала причиною для встановлення сьогоднішнього свята.

Також у день Усікновення голови Іоанна Предтечі існують певні прикмети, в які християни щиро вірять: