Чистий четвер, відомий ще як Великий або Страсний – один із найважливіших днів у період Великого посту. Його пов’язують із духовним і фізичним очищенням людини.
Цей день щорічно відзначають за три дні до Великодня, тобто у Страсний тиждень. Цьогоріч Чистий четвер припадає на 14 квітня.
Страсний четвер має свої християнські і народні традиції. Таким чином, є речі, які дозволено й заборонено робити.
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Що не можна робити в Чистий четвер, розповідають Факти ICTV.
Що не можна робити в Чистий четвер
Чистий четвер, як й інші свята, має християнські та народні заборони.
Що не можна робити в Чистий четвер:
- розводити безлад у домі. У Чистий четвер заведено наводити лад в оселях, тож категорично заборонено смітити і розкидати речі вдома. Інакше – очікуйте багато сварок;
- шкодувати за речами, які вирішили викинути;
- ходити в брудному одязі;
- залишати брудний посуд і замочену білизну;
- їсти м’ясо і пити алкоголь, бо триває сувора частина Великого посту;
- сваритися і лаятися;
- ледарювати;
- давати в борг гроші;
- виносити речі з дому: дорогоцінності, кухонні приладдя, гроші тощо;
- відмовляти у допомозі;
- розпочинати приготування святкових страв до прибирання.
Що потрібно робити в Чистий четвер
В цей святий день потрібно очищувати свою душу, тіло і, звісно ж, оселю.
У Чистий четвер варто:
- прати;
- викидати непотрібні речі;
- прибирати в будинку;
- купатися, особливо бажано у водоймі;
- ходити на вечірню службу.