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Що не можна робити в Чистий четвер 2023: народні та християнські традиції

7 Квітня 2023, 17:17
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
що не можна робити в Чистий четвер
Джерело: Unsplash

Чистий четвер, відомий ще як Великий або Страсний – один із найважливіших днів у період Великого посту. Його пов’язують із духовним і фізичним очищенням людини.

Цей день щорічно відзначають за три дні до Великодня, тобто у Страсний тиждень. Цьогоріч Чистий четвер припадає на 14 квітня.

Страсний четвер має свої християнські і народні традиції. Таким чином, є речі, які дозволено й заборонено робити.

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Що не можна робити в Чистий четвер, розповідають Факти ICTV.

Що не можна робити в Чистий четвер

Чистий четвер, як й інші свята, має християнські та народні заборони.

Що не можна робити в Чистий четвер:

  • розводити безлад у домі. У Чистий четвер заведено наводити лад в оселях, тож категорично заборонено смітити і розкидати речі вдома. Інакше – очікуйте багато сварок;
  • шкодувати за речами, які вирішили викинути;
  • ходити в брудному одязі;
  • залишати брудний посуд і замочену білизну;
  • їсти м’ясо і пити алкоголь, бо триває сувора частина Великого посту;
  • сваритися і лаятися;
  • ледарювати;
  • давати в борг гроші;
  • виносити речі з дому: дорогоцінності, кухонні приладдя, гроші тощо;
  • відмовляти у допомозі;
  • розпочинати приготування святкових страв до прибирання.

Що потрібно робити в Чистий четвер

В цей святий день потрібно очищувати свою душу, тіло і, звісно ж, оселю.

У Чистий четвер варто:

  • прати;
  • викидати непотрібні речі;
  • прибирати в будинку;
  • купатися, особливо бажано у водоймі;
  • ходити на вечірню службу.
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