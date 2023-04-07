Чистий четвер, відомий ще як Великий або Страсний – один із найважливіших днів у період Великого посту. Його пов’язують із духовним і фізичним очищенням людини.

Цей день щорічно відзначають за три дні до Великодня, тобто у Страсний тиждень. Цьогоріч Чистий четвер припадає на 14 квітня.

Страсний четвер має свої християнські і народні традиції. Таким чином, є речі, які дозволено й заборонено робити.

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Що не можна робити в Чистий четвер, розповідають Факти ICTV.

Що не можна робити в Чистий четвер

Чистий четвер, як й інші свята, має християнські та народні заборони.

Що не можна робити в Чистий четвер:

розводити безлад у домі. У Чистий четвер заведено наводити лад в оселях, тож категорично заборонено смітити і розкидати речі вдома. Інакше – очікуйте багато сварок;

шкодувати за речами, які вирішили викинути;

ходити в брудному одязі;

залишати брудний посуд і замочену білизну;

їсти м’ясо і пити алкоголь, бо триває сувора частина Великого посту;

сваритися і лаятися;

ледарювати;

давати в борг гроші;

виносити речі з дому: дорогоцінності, кухонні приладдя, гроші тощо;

відмовляти у допомозі;

розпочинати приготування святкових страв до прибирання.

Що потрібно робити в Чистий четвер

В цей святий день потрібно очищувати свою душу, тіло і, звісно ж, оселю.

У Чистий четвер варто: