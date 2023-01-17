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Що не можна робити на Водохреще 2023: заборони і традиції

17 Січня 2023, 10:20
Валентина Чорна редакторка стрічки
Водохреща
Джерело: Depositphotos

Традиційно 19 січня українці відзначають Водохреще. Це свято ще називають Богоявленням, воно завершує новорічно-різдвяний цикл.

З днем Водохреща пов’язано безліч традицій, звичаїв і заборон. Святкування розпочинається ще в святвечір, який називають “голодною кутею”. У цей період заведено постити, не можна вживати їжу до появи першої вечірньої зорі.

У церквах проходять вечірні літургії, а вранці 19 січня віряни йдуть хресним ходом від храму до водойми, і там священик опускає у воду хрест, тим самим освячуючи її.

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Освячена на Водохреще вода називається агіасма. Вважається, що вона набуває цілющих властивостей.

Що не можна робити на Водохреще 2023:

  • Готувати на вечерю м’ясні страви, пити алкоголь та ставити на стіл парну кількість страв.
  • Пірнати в ополонку на Водохреще до сповіді та причастя.
  • Займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не осквернити воду.
  • Займатися рукоділлям.
  • Плакати та сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреще, буде нещасним увесь рік.
  • Позичати гроші.
  • Ворожити, інакше наврочите на свою долю біду.
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Водохреща Свята Церковні свята
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