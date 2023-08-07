28 серпня віряни відзначають велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Як і будь-яка інша церковна дата, ця також має свої заборони, з якими потрібно ознайомитися, щоб знати – що можна робити, а що ні.

Успінню Пресвятої Богородиці передує піст, який є хоч і суворим, але коротким. Він триває два тижні – з 14 до 27 серпня. Пропонуємо вам заздалегідь переглянути календар харчування на Успенський піст 2023. Якщо тут усе зрозуміло, що можна, а що не можна вживати в їжу, то на саме свято діють окремі заборони, які стосуються роботи, урочистостей тощо.

Факти ICTV підготували список – що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці 2023:

заборонено займатися важкою фізичною роботою, а також роботою по господарству;

не можна ходити босоніж по росі;

заборонено конфліктувати, лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати;

не можна бажати зла;

не варто грати весілля;

не рекомендується носити старий одяг і взуття;

не варто брати в руки гострі предмети;

заборонено відмовляти нужденним у допомозі – як людям, так і тваринам.

Варто зазначити, що цього року Успіння Пресвятої Богородиці православні віряни відзначать ще за старим календарем, а вже у 2024 році воно припаде на 15 серпня, оскільки православна церква України 1 вересня 2023 року переходить на новоюліанський календар.