Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Що не можна робити на свято Сорока святих 2023 – головні заборони

21 Березня 2023, 17:06
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Що не можна робити на свято Сорока святих 2023 – головні заборони

Щорічно 22 березня християни шанують памʼять Сорока святих. У 2023 році цей день припадає на середу.

Сорок святих, або їх ще називають Сорок Севастійських мучеників, — це 40 воїнів римського XII легіону, які загинули у 320 році біля міста Севастія за відмову зректись християнської віри.

Факти ICTV дізнавалися, які заборони діють на День Сорока святих та що не можна робити 22 березня 2023 року.

Зараз дивляться

Що не можна робити на День Сорока святих 2023 – заборони свята

День памʼяті Сорока святих – це одне з найголовніших релігійних свят року. Пам’ять про сорок мучеників навіть належить до кола найшанованіших свят.

У цей день помʼякшується заборона Великого посту: вірянам дозволено їсти гарячу їжу з рослинною олією та пити вино.

Проте 22 березня 2023 року на Сорок святих вірянам забороняється:

  • прибирати;
  • займатися важкою працею;
  • вишивати;
  • лаятися, гніватися та лихословити;
  • позичати гроші;
  • садити горох;
  • їсти м’ясо, яйця, молочні продукти;
  • фізично працювати;
  • прати речі;
  • будь-що лагодити чи ремонтувати.

Цей день краще присвятити вшануванню памʼяті Сорока святих, які померли за віру в Христа: сходити до церкви, прочитати особливу молитву, приготувати традиційну страву – жайворонків з тіста.

Читайте також:
Песах 2023Коли і як святкують Песах у 2023 році

Теги
заборона релігійне свято Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь