Що не можна робити на свято Сорока святих 2023 – головні заборони

Щорічно 22 березня християни шанують памʼять Сорока святих. У 2023 році цей день припадає на середу.

Сорок святих, або їх ще називають Сорок Севастійських мучеників, — це 40 воїнів римського XII легіону, які загинули у 320 році біля міста Севастія за відмову зректись християнської віри.

Факти ICTV дізнавалися, які заборони діють на День Сорока святих та що не можна робити 22 березня 2023 року.

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Що не можна робити на День Сорока святих 2023 – заборони свята

День памʼяті Сорока святих – це одне з найголовніших релігійних свят року. Пам’ять про сорок мучеників навіть належить до кола найшанованіших свят.

У цей день помʼякшується заборона Великого посту: вірянам дозволено їсти гарячу їжу з рослинною олією та пити вино.

Проте 22 березня 2023 року на Сорок святих вірянам забороняється:

прибирати;

займатися важкою працею;

вишивати;

лаятися, гніватися та лихословити;

позичати гроші;

садити горох;

їсти м’ясо, яйця, молочні продукти;

фізично працювати;

прати речі;

будь-що лагодити чи ремонтувати.

Цей день краще присвятити вшануванню памʼяті Сорока святих, які померли за віру в Христа: сходити до церкви, прочитати особливу молитву, приготувати традиційну страву – жайворонків з тіста.