14 жовтня православні християни відзначають Покров Пресвятої Богородиці. Знакове свято має величезну історію, що передавалася з покоління до покоління.

Як і з будь-яким іншим релігійним святом, на Покров Пресвятої Богородиці є свої традиції та заборони, які шанували наші предки.

Насамперед заборонено працювати – йдеться про важку фізичну працю. Максимум – легке прибирання в будинку, без кропітких завдань. Покров також означає кінець усіх робіт на полях – з середини жовтня землі давали відпочити аж до весни наступного року.

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Ще одна заборона – не можна шити та вишивати. Краще відкласти це ремесло на потім, і насолодитися важливим днем ​​за сімейним столом чи друзями.

Крім прибирання, в жодному разі не можна займатися домашніми справами. Зробіть все, щоб зробити їх заздалегідь, або перенесіть рутину пізніше.

Також заборонено лаятись з близькими та лаятися. Бажати поганого близьким до Покрови Пресвятої Богородиці заборонено. Такі свята варто зустрічати зі свіжою головою та приємними думками.

Втім, одними заборонами свято не закінчується. Відомо, що історія Покрови Пресвятої Богородиці включає дві різні легенди, які розповідають про чудеса.