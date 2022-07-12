12 липня святкують одне з найбільших літніх свят – Петра і Павла. Це одне з найдавніших християнських свят, яке шанували ще наші предки за часів Київської Русі. Не дивно, що з цим днем пов’язано чимало традицій та заборон. Отож, сьогодні розглянемо, що дозволено й заборонено робити на Петра і Павла.

Що не можна робити на Петра й Павла

Оскільки 12 липня – це велике церковне свято, то цього дня заборонялося виконувати будь-яку важку працю чи навіть звичайну роботу вдома. У цей день потрібно приділити час відпочинку.

Заборонено також обмовляти людей та говорити погане. На Петра і Павла не можна допускати лихих думок та сваритися.

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Позичати щось у когось чи, навпаки, комусь теж не є добрим знаком у цей день.

Те саме стосується купання у ріці чи озері – можна потонути.

За народними прикметами, на Петра й Павла і в ліс не бажано навідуватися, бо так само можна загубитися в ньому.

Що можна робити на Петра й Павла

Якщо ви займаєтеся риболовлею, то на це свято варто помолитися про хороший улов. Адже Петро вважається особливо прихильним до рибалок, оскільки сам у минулому був ним.

На Петра й Павла розпочинається період весіль, тому одруження 12 липня обіцяє щасливий та міцний шлюб.

У цей день також потрібно багато молитися, адже у зв’язку зі святом молитви мають особливу силу й точно будуть вислухані. Особливо це стосується тих, хто бореться з депресією чи іншими психологічними хворобами.