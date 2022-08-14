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Що не можна робити на Медовий Спас 2022

14 Серпня 2022, 07:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Що не можна робити на Медовий Спас 2022

14 серпня православні християни зустрінуть Медовий Спас – перший у черзі серпневих Спасів. Також його називають Маковій.

Цього дня заведено ходити до церкви та святити мед, мак, воду, з яких потім можна приготувати різноманітні смаколики. Існує безліч традицій і повір’їв, що стосуються цього дня, деякі з них пов’язані з тим, що не можна робити на Медовий Спас 2022.

Особливо суворих заборон немає, проте саме 14 серпня розпочинається Успенський пост, який не схвалює порушень у харчуванні.

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Чого не можна робити на Медовий Спас 2022

  • Не можна влаштовувати галасливих гулянь, оскільки бджола не любить галасу.
  • Не можна конфліктувати, сваритися та бажати зла, оскільки все може повернутися назад.
  • Не рекомендується вживати алкоголь, особливо міцний.
  • Варто відкласти роботи в полі та навіть прибирання будинку.
  • Не можна їсти неосвячений мед.
  • Фізичну роботу краще перенести на інший день.

У цей день господині печуть шуліки, пироги, пряники та інші булочки з маком.

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