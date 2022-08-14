14 серпня православні християни зустрінуть Медовий Спас – перший у черзі серпневих Спасів. Також його називають Маковій.

Цього дня заведено ходити до церкви та святити мед, мак, воду, з яких потім можна приготувати різноманітні смаколики. Існує безліч традицій і повір’їв, що стосуються цього дня, деякі з них пов’язані з тим, що не можна робити на Медовий Спас 2022.

Особливо суворих заборон немає, проте саме 14 серпня розпочинається Успенський пост, який не схвалює порушень у харчуванні.

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Чого не можна робити на Медовий Спас 2022

Не можна влаштовувати галасливих гулянь, оскільки бджола не любить галасу.

Не можна конфліктувати, сваритися та бажати зла, оскільки все може повернутися назад.

Не рекомендується вживати алкоголь, особливо міцний.

Варто відкласти роботи в полі та навіть прибирання будинку.

Не можна їсти неосвячений мед.

Фізичну роботу краще перенести на інший день.

У цей день господині печуть шуліки, пироги, пряники та інші булочки з маком.