14 серпня православні християни зустрінуть Медовий Спас – перший у черзі серпневих Спасів. Також його називають Маковій.
Цього дня заведено ходити до церкви та святити мед, мак, воду, з яких потім можна приготувати різноманітні смаколики. Існує безліч традицій і повір’їв, що стосуються цього дня, деякі з них пов’язані з тим, що не можна робити на Медовий Спас 2022.
Особливо суворих заборон немає, проте саме 14 серпня розпочинається Успенський пост, який не схвалює порушень у харчуванні.
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Чого не можна робити на Медовий Спас 2022
- Не можна влаштовувати галасливих гулянь, оскільки бджола не любить галасу.
- Не можна конфліктувати, сваритися та бажати зла, оскільки все може повернутися назад.
- Не рекомендується вживати алкоголь, особливо міцний.
- Варто відкласти роботи в полі та навіть прибирання будинку.
- Не можна їсти неосвячений мед.
- Фізичну роботу краще перенести на інший день.
У цей день господині печуть шуліки, пироги, пряники та інші булочки з маком.