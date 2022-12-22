Що не можна робити на Анни: заборони на свято 22 грудня

22 грудня православні християни відзначають День Анни. Дата присвячена праведниці, яка цього дня стала матір’ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.

Як і в будь-яке інше церковне свято, існують традиції та заборони. Їхні наші предки суворо дотримувалися, щоб задобрити святу і попросити про заступництво.

Що не можна робити на Анни – далі у матеріалі.

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Не секрет, що пресвята Анна є покровителькою жінок, у тому числі вагітних. Так, більшість заборон торкнуться тих, хто чекає на дитину.

Майбутнім мамам заборонено на Анни займатися домашніми справами – прибирати, шити, пилососити та все те, що можна перенести на другий день по господарству. До заборон варто додати розпал вогню, що в нинішніх реаліях допускається, якщо йдеться про надзвичайну ситуацію.

Вагітним також не варто зрізати волосся і стригти ноги – подібні процедури можна легко перенести на зручний день.

До решти заборон – не можна сваритися, виконувати важку працю і поганословити. Варто уникати негативних думок.

Грудень вже добігає кінця – незабаром настане січень, який принесе українцям багато свят. Буде багато важливих дат, і їх варто провести у компанії друзів чи сім’ї. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.