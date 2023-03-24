30 березня в Україні відзначають День святого Олексія. В народі це свято відоме як День теплого Олекси. У цей день люди остаточно прощаються із зимою і зустрічають весну.
Традиційно господарі зустрічають День теплого Олекси з садівним інвентарем, готуючись до майбутніх земельних робіт.
Що можна садити на Теплого Олекси у 2023 році
Загалом у народі розпочинають земельні роботи 31 березня – на другий день після Теплого Олекси. На саме ж свято заведено готуватися до майбутнього посіву. Але досвідчені садівники знають, що заборон на висаджування 30 березня немає.
Навпаки, День святого Олексія, що відзначається 30 березня, є сприятливим для легких посівів.
За народними прикметами, якщо в цей день сонячно і вже зʼявилися “сережки” на ліщині – весна остаточно прийшла і несе за собою вдалий врожай.
На Теплого Олекси 2023 можна садити/сіяти:
- зелень: петрушку, кріп, руколу тощо
- горох
- щавель
- часник
- цибулю
- перець
- помідори
- баклажани
- огірки
- капусту
- квасолю
- моркву
- редис
- мак
- ячмінь
- квіти: нарциси, крокуси, тюльпани, чорнобривці та ін.
- кабачки, патисони, гарбузи
- фруктові дерева і кущі: горіх, горобину тощо.