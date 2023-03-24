30 березня в Україні відзначають День святого Олексія. В народі це свято відоме як День теплого Олекси. У цей день люди остаточно прощаються із зимою і зустрічають весну.

Традиційно господарі зустрічають День теплого Олекси з садівним інвентарем, готуючись до майбутніх земельних робіт.

Що можна садити на Теплого Олекси у 2023 році

Загалом у народі розпочинають земельні роботи 31 березня – на другий день після Теплого Олекси. На саме ж свято заведено готуватися до майбутнього посіву. Але досвідчені садівники знають, що заборон на висаджування 30 березня немає.

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Навпаки, День святого Олексія, що відзначається 30 березня, є сприятливим для легких посівів.

За народними прикметами, якщо в цей день сонячно і вже зʼявилися “сережки” на ліщині – весна остаточно прийшла і несе за собою вдалий врожай.

На Теплого Олекси 2023 можна садити/сіяти: