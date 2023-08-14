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Що можна робити на Маковія: традиції та заборони на Медовий Спас

14 Серпня 2023, 11:40
Анна Голішевська редакторка стрічки
мед
Джерело: Unsplash

Сьогодні, 14 серпня, відзначають велике свято – Медовий Спас. У народі його ще називають Маковієм. Що можна робити на Маковія: список основних заборон – читайте в матеріалі.

Що можна робити на Маковія і які існують традиції в цей день

Сьогодні люди йдуть до храму, щоб помолитися, освятити мед, мак, воду та овочі з нового врожаю. В цей день моляться, дякуючи Христу за все, що є в житті, про здоров’я для близьких і якнайшвидше настання миру. Крім меду, пиріжків та іншого, в кошики в цей день кладуть спеціальні букетики – маковійчики.

Після освячення їх ставлять в оселі, на підвіконні або кладуть за іконами.

Важливо також покуштувати ложечку освяченого меду, щоб весь рік бути здоровим, а також пригостити медом інших. Крім цього на Медовий Спас господині традиційно готують випічку з медом і маком і пригощають нею нужденних (аби весь рік у домі було добро).

Що не можна робити на Маковія: список заборон 

Заборони на Медовий Спас доволі суворі. Наприклад, в цей день не можна:

  • лаятися, лихословити, ображатися і робити щось погане;
  • під забороною – вживання алкоголю;
  • не можна важко працювати (але пасічникам можна збирати мед);
  • не можна їсти гарячу їжу, м’ясо;
  • шуміти й веселитися.
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Медовий Спас релігійне свято Свято Спас
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