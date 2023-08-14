Сьогодні, 14 серпня, відзначають велике свято – Медовий Спас. У народі його ще називають Маковієм. Що можна робити на Маковія: список основних заборон – читайте в матеріалі.

Що можна робити на Маковія і які існують традиції в цей день

Сьогодні люди йдуть до храму, щоб помолитися, освятити мед, мак, воду та овочі з нового врожаю. В цей день моляться, дякуючи Христу за все, що є в житті, про здоров’я для близьких і якнайшвидше настання миру. Крім меду, пиріжків та іншого, в кошики в цей день кладуть спеціальні букетики – маковійчики.

Після освячення їх ставлять в оселі, на підвіконні або кладуть за іконами.

Важливо також покуштувати ложечку освяченого меду, щоб весь рік бути здоровим, а також пригостити медом інших. Крім цього на Медовий Спас господині традиційно готують випічку з медом і маком і пригощають нею нужденних (аби весь рік у домі було добро).

Що не можна робити на Маковія: список заборон

Заборони на Медовий Спас доволі суворі. Наприклад, в цей день не можна: