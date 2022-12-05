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Що можна попросити на Новий рік 2023: ідеї подарунків для Wish List

5 Грудня 2022, 17:48
Анна Голішевська Редакторка сайту
Подарунки
Джерело: Unsplash

Новорічні свята і досі є одними із найулюбленіших для українців. Попри те, що зараз у багатьох людей немає настрою для того, аби святкувати Новий рік із помпезністю та веселими емоціями, як минулоріч, подарунки у цей день ніхто не відміняв.

Якщо ви вже обрали для своїх близьких презенти, але самі поки що не знаєте, що можна попросити на Новий рік 2023, ідеї подарунків знайдете в матеріалі.

Що можна попросити на Новий рік 2023 для дому

Цього року безліч людей через війну залишилися без даху над головою.

Зараз дивляться

А ті, у кого вціліли і будинок, і рідні, не так часто витрачають гроші на побут.

Тому на подарунок у 2023 році може підійти:

  • побутова техніка (може бути електрочайник, пилосос, кавова машина, блендер тощо);
  • посуд: підійдуть набір тарілок, келихи для вина, набори столових приборів;
  • постільна білизна та пледи;
  • меблі (наприклад, крісло для роботи, невеликий столик, тумбочка);
  • прикраси інтер’єру.

Що можна попросити на Новий рік 2023 для роботи

Найголовніше – обов’язково візьміть до уваги матеріальне становище дарувальника. Після цього можна придивится до таких презентів:

  • набір свічок на робочий стіл;
  • візитниця;
  • кейс для документів;
  • сумка або наплічник для роботи;
  • павербанк;
  • набір зарядок для телефону, ноутбуку тощо.

Що можна попросити на Новий рік 2023 

Подарунок

Фото – Unsplash

Якщо ви хочете подарунок для душі, потрібно подумати над тим, чого ви бажаєте в даний момент. Можливо, релакс-масаж, сходити в зал або набір хороших книжок.

Придивіться уважно до цього списку:

  • набір для малювання;
  • набір з аромамаслами;
  • сертифікат на дегустацію вин та сиру;
  • парний похід на заняття йогою;
  • сертифікат на курси або інше, що стосується саморозвитку;
  • подорож в Карпати;
  • день в чанах;
  • колекційна монета;
  • фотосесія;
  • набір косметики;
  • улюблений парфум;
  • сертифікат в книжковий магазин;
  • набір для чайної церемонії;
  • бомбочки для ванн та парфумовані гелі для душу.

Що можна попросити на Новий рік: ідеї подарунків для спортсменів

  • спортивний інвентар;
  • набір для риболовлі;
  • ковзани;
  • м’ячі;
  • столик для пінг-понгу;
  • сертифікат на купівлю спортивного одягу;
  • термобілизна;
  • сертифікат в тренажерний зал.
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