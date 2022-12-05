Новорічні свята і досі є одними із найулюбленіших для українців. Попри те, що зараз у багатьох людей немає настрою для того, аби святкувати Новий рік із помпезністю та веселими емоціями, як минулоріч, подарунки у цей день ніхто не відміняв.

Якщо ви вже обрали для своїх близьких презенти, але самі поки що не знаєте, що можна попросити на Новий рік 2023, ідеї подарунків знайдете в матеріалі.

Що можна попросити на Новий рік 2023 для дому

Цього року безліч людей через війну залишилися без даху над головою.

Зараз дивляться

А ті, у кого вціліли і будинок, і рідні, не так часто витрачають гроші на побут.

Тому на подарунок у 2023 році може підійти:

побутова техніка (може бути електрочайник, пилосос, кавова машина, блендер тощо);

посуд: підійдуть набір тарілок, келихи для вина, набори столових приборів;

постільна білизна та пледи;

меблі (наприклад, крісло для роботи, невеликий столик, тумбочка);

прикраси інтер’єру.

Що можна попросити на Новий рік 2023 для роботи

Найголовніше – обов’язково візьміть до уваги матеріальне становище дарувальника. Після цього можна придивится до таких презентів:

набір свічок на робочий стіл;

візитниця;

кейс для документів;

сумка або наплічник для роботи;

павербанк;

набір зарядок для телефону, ноутбуку тощо.

Що можна попросити на Новий рік 2023

Якщо ви хочете подарунок для душі, потрібно подумати над тим, чого ви бажаєте в даний момент. Можливо, релакс-масаж, сходити в зал або набір хороших книжок.

Придивіться уважно до цього списку:

набір для малювання;

набір з аромамаслами;

сертифікат на дегустацію вин та сиру;

парний похід на заняття йогою;

сертифікат на курси або інше, що стосується саморозвитку;

подорож в Карпати;

день в чанах;

колекційна монета;

фотосесія;

набір косметики;

улюблений парфум;

сертифікат в книжковий магазин;

набір для чайної церемонії;

бомбочки для ванн та парфумовані гелі для душу.

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