Новорічні свята і досі є одними із найулюбленіших для українців. Попри те, що зараз у багатьох людей немає настрою для того, аби святкувати Новий рік із помпезністю та веселими емоціями, як минулоріч, подарунки у цей день ніхто не відміняв.
Якщо ви вже обрали для своїх близьких презенти, але самі поки що не знаєте, що можна попросити на Новий рік 2023, ідеї подарунків знайдете в матеріалі.
Що можна попросити на Новий рік 2023 для дому
Цього року безліч людей через війну залишилися без даху над головою.
А ті, у кого вціліли і будинок, і рідні, не так часто витрачають гроші на побут.
Тому на подарунок у 2023 році може підійти:
- побутова техніка (може бути електрочайник, пилосос, кавова машина, блендер тощо);
- посуд: підійдуть набір тарілок, келихи для вина, набори столових приборів;
- постільна білизна та пледи;
- меблі (наприклад, крісло для роботи, невеликий столик, тумбочка);
- прикраси інтер’єру.
Що можна попросити на Новий рік 2023 для роботи
Найголовніше – обов’язково візьміть до уваги матеріальне становище дарувальника. Після цього можна придивится до таких презентів:
- набір свічок на робочий стіл;
- візитниця;
- кейс для документів;
- сумка або наплічник для роботи;
- павербанк;
- набір зарядок для телефону, ноутбуку тощо.
Що можна попросити на Новий рік 2023
Якщо ви хочете подарунок для душі, потрібно подумати над тим, чого ви бажаєте в даний момент. Можливо, релакс-масаж, сходити в зал або набір хороших книжок.
Придивіться уважно до цього списку:
- набір для малювання;
- набір з аромамаслами;
- сертифікат на дегустацію вин та сиру;
- парний похід на заняття йогою;
- сертифікат на курси або інше, що стосується саморозвитку;
- подорож в Карпати;
- день в чанах;
- колекційна монета;
- фотосесія;
- набір косметики;
- улюблений парфум;
- сертифікат в книжковий магазин;
- набір для чайної церемонії;
- бомбочки для ванн та парфумовані гелі для душу.
Що можна попросити на Новий рік: ідеї подарунків для спортсменів
- спортивний інвентар;
- набір для риболовлі;
- ковзани;
- м’ячі;
- столик для пінг-понгу;
- сертифікат на купівлю спортивного одягу;
- термобілизна;
- сертифікат в тренажерний зал.