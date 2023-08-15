Щороку влітку віряни святкують три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. Яблучний Спас, згідно з церковною традицією, називають Преображенням Господнім. Припадає свято на 19 серпня (у 2023 році – субота). Що можна і не можна робити на Яблучний Спас – читайте в матеріалі.

Що не можна робити на Яблучний Спас: основні заборони

Яблучний Спас припадає на суворий Успенський піст, тому заборонено вживати в їжу м’ясні, молочні продукти. Крім їжі, вірянини дотримуються інших правил:

В цей день заборонено проводити гучні гуляння. Тобто не можна розважатися, голосно сміятися, скандалити й сваритися. Церква в цей день забороняє гуляти весілля. Категорично не можна скупитися, лаятися і лихословити, конфліктувати з навколишніми. Не варто говорити й бажати поганого іншим людям. В цей день потрібно пробачити всі образи іншим людям, а не відвертатися від них. Особливо тих, які просять про допомогу. Вважається, що їсти яблука до Спаса не можна, однак це – міф. На Спаса, як на інші великі церковні свята, не можна виконувати важку роботу: займатися будівництвом, працювати в полі, по дому і в городі, займатися рукоділлям, шити, прати, прибирати. Заборонено вбивати або проганяти комах, адже до них на другий Спас особлива повага. Краще не купатися у водоймах на Яблучний Спас, не їсти жирну їжу. Перевагу варто віддати рослинній їжі.

Що можна робити на свято Яблучного Спаса

На Яблучний Спас можна збирати яблука нового врожаю і заготовлювати їх на зиму. Наприклад, варити варення, сушити, консервувати.

Можна випікати пироги з яблук, готувати млинці та вареники з яблучною начинкою.

Також в цей день пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто потребує. На свято Преображення Господнього діють деякі послаблення Успенського посту, тому дозволено їсти рибу, додавати до страв олію та куштувати червоне вино на честь свята.