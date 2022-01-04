У ніч з 13 на 14 січня українці відзначатимуть Старий Новий рік, друга назва якого – Щедрий вечір.

Цього дня заведено збиратися всією родиною за святковим столом. Варто привітати один одного, перепросити за старі образи та побажати щатя у новому році.

Для наших предків це свято було звичайним Новим Роком, який до того ж припадає на День святого Василя. Він був покровителем сільського господарства, тому на столі має бути багато м’ясних страв, особливо зі свинини.

Щоб ваше застілля було смачним та пишним, Факти ICTV зібрали для вас найкращі рецепти традиційних страв на Старий Новий рік.

Щедра кутя

Головний атрибут святкового столу – щедра кутя. На відміну від різдвяної, пшенична каша для щедрої куті вариться на молоці або з додаванням вершків чи масла.

У готову кашу додається мед, будь-які горіхи, сухофрукти, мак або цукати. Найкраще смакують родзинки, шматочки кураги, волоські горіхи та мигдаль.

Страви зі свинини

Свинину на святковий стіл подають не просто так, адже саме ця тварина є символом достатку й родючості. Традиційною прикрасою Щедрого вечора є холодець зі свинячих ніжок. Для нього вам знадобляться два кілограми свинячих ніжок, обов’язково без ратиць. Краще купити одразу без них, бо в домашніх умовах їх доволі складно відрубати.

Ретельно обсмаліть ніжки, якщо є потреба, та помийте. Покладіть в глибоку каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона повністю покрила м’ясо. Додайте до бульйону улюблені приправи, лаврове листя, цілу цибулину, морквину та добре посоліть.

Щільно закрийте кришкою та варіть на дуже слабкому вогні 2,5 години, за 20 хвилин до кінця додайте кілька зубчиків часнику та ще одну морквину, потім зніміть з вогню та залиште постояти приблизно на годину.

Після цього дістаньте ніжки, видаліть із них кістки, м’ясо зі шкіркою наріжте на невеликі шматочки, викладіть у глибокі форми шаром до двох сантиметрів та залийте процідженим бульйоном.

Якщо ви готуєте холодець уперше і хвилюєтесь, можна додати в бульйон желатину. Залиште в холодильнику на ніч і насолоджуйтесь.

М’ясний пиріг зі свининою – ще одна смачна та поживна страва, яку можна подавати навіть до чаю. Для цього 500 г листкового тіста розділіть навпіл, розкачайте одну половину, застеліть на дно форми і зробіть кілька проколів виделкою.

Для начинки обсмажте на олії цибулину та моркву соломкою, додайте 300 г свинячого фаршу, улюблені спеції та три жовтки. Дайте фаршу трохи охолонути, викладіть в форму і накрийте другою половиною тіста, защипніть край, знову зробіть проколи.

Випікати пиріг потрібно 30-40 хв. у розігрітій духовці до рум’яної скоринки.

Вареники з картоплею

Обов’язковою традиційною стравою Щедрого вечора є вареники зі шкварками, неодмінно домашні.

Для тіста 0.5 кг борошна просійте та додайте 250 мл теплої води, 2 столові ложки олії, два яйця та сіль за смаком, замісіть тісто. Воно має бути однорідним та крутим, залиште в теплі на півгодини. Для начинки знадобиться картопляне пюре з вершковим маслом або молоком, зробіть його більш солоним ніж зазвичай.

Тонко розкачайте тісто і за допомогою склянки виріжте кружечки. Всередину покладіть ложку начинки і сформуйте вареники. Готові вареники варіть у підсоленому окропі 6-7 хвилин після повторного закипання.

Після цього обсмажте на пательні дрібно нарізану цибулину та сало, додайте в миску з варениками.