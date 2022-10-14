На 14 жовтня припадає важливе християнське свято – Покрова Пресвятої Богородиці. У цей важливий день віряни згадують про добрі діяння Діви Марії, сподіваючись на допомогу з небес.

Цього дня також заведено вітати одне одного, бажати всього найкращого та відзначати важливу подію за столом – у компанії друзів чи близьких.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Покровом Пресвятої Богородиці у листівках та СМС, які порадують ваших близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю благодаті в житті, любові в серці, гармонії в душі й надійного покриву від всіх негод, бід, образи та злості.

***

Бажаю Вам виконати ту святу, благу і бажану волю Божу, яка уготована кожному з нас і яку виконала Пресвята Богородиця! Щастя Вам і любові!

***

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю мирних і щасливих днів, блаженних і втішних свят душі, здоров’я і радості для всієї твоєї родини.

***

У свято Покрови Пресвятої Богородиці я шлю тобі свої добрі побажання миру і гармонії, душевної теплоти і незмінного щастя твого серця.

***

Прекрасні світлі свята нас підносять. Коли на землі відбувається диво, освітлене божественним ім’ям – про нього швидко стає відомо у всьому світі. Бог створив людину за образом і подобою власного.

***

Жовтень пройде непомітно – час розпланувати листопад, який настане вже зовсім скоро. Останній місяць осені приготував українцям величезну кількість свят, у тому числі професійних. Ознайомитися з повним календарем свят листопада 2022 року можна на Фактах ICTV.