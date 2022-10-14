Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Щастя та миру: привітання з Покровом Пресвятої Богородиці у листівках і СМС

14 Жовтня 2022, 06:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Діва Марія

На 14 жовтня припадає важливе християнське свято – Покрова Пресвятої Богородиці. У цей важливий день віряни згадують про добрі діяння Діви Марії, сподіваючись на допомогу з небес.

Цього дня також заведено вітати одне одного, бажати всього найкращого та відзначати важливу подію за столом – у компанії друзів чи близьких.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Покровом Пресвятої Богородиці у листівках та СМС, які порадують ваших близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю благодаті в житті, любові в серці, гармонії в душі й надійного покриву від всіх негод, бід, образи та злості.

Покров Пресвятой Богородицы

***

Бажаю Вам виконати ту святу, благу і бажану волю Божу, яка уготована кожному з нас і яку виконала Пресвята Богородиця! Щастя Вам і любові!

Покров Пресвятой Богородицы

***

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю мирних і щасливих днів, блаженних і втішних свят душі, здоров’я і радості для всієї твоєї родини.

Покров Пресвятой Богородицы

***

У свято Покрови Пресвятої Богородиці я шлю тобі свої добрі побажання миру і гармонії, душевної теплоти і незмінного щастя твого серця.

Покров Пресвятой Богородицы

***

Прекрасні світлі свята нас підносять. Коли на землі відбувається диво, освітлене божественним ім’ям – про нього швидко стає відомо у всьому світі. Бог створив людину за образом і подобою власного.

Покров Пресвятой Богородицы

***

Жовтень пройде непомітно – час розпланувати листопад, який настане вже зовсім скоро. Останній місяць осені приготував українцям величезну кількість свят, у тому числі професійних. Ознайомитися з повним календарем свят листопада 2022 року можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
БогородицаПокрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: історії та традиції свята

Теги
Покрова Пресвятої Богородиці Привітання зі святами Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь