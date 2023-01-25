День ангела Тетяни у січні відзначає 24 числа. Це дуже популярне ім’я і в Україні дуже багато Тетян. Напевно, у багатьох з нас є знайомі з цим красивим ім’ям. Саме час привітати близьких із цим святом, а також дізнатися про значення імені.

Значення імені Тетяна

Відомо, що це ім’я походить з Риму. За найпоширенішою версією – Тетяна це жіноча версія імені Татій. Є й інша версія – з грецької перекладається як укладач та засновниця.

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Тетяна – дуже емоційна людина, і це стосується як дитинства, так і дорослішання. Ревнощі, необхідність в увазі – всі ці характеристики можуть будь-кого спантеличити, і рішення часто залежать від настрою. Щодо роботи, то Тетяна вміло залишаючи позаду своїх конкурентів, створюючи спілки із правильними людьми. У шлюбі Тетяна дуже любить підживлювати своє его, тож буде дуже непросто.

Привітання з Днем ангела Тетяни у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені.

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З Днем ангела, Танюша, Таня,

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

В день Тетяни я вітаю,

Будь щаслива, дорогенька,

Хай свята тебе веде

Стежкою добра рівненько.

Будь завжди така яскрава,

Незалежна, діловита,

Шлях до звершень, перемог

Буде хай тобі відкрито.

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Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

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Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

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З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози,

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози!

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Січень уже позаду – попереду лютий, який принесе багато свят, у тому числі церковних. Наприклад, уже наприкінці місяця віряни відзначатимуть Масляну – свято триває цілий тиждень. Ознайомитись з повним календарем свят лютого 2023 можна на Фактах ICTV.