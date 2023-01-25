День ангела Тетяни у січні відзначає 24 числа. Це дуже популярне ім’я і в Україні дуже багато Тетян. Напевно, у багатьох з нас є знайомі з цим красивим ім’ям. Саме час привітати близьких із цим святом, а також дізнатися про значення імені.
Значення імені Тетяна
Відомо, що це ім’я походить з Риму. За найпоширенішою версією – Тетяна це жіноча версія імені Татій. Є й інша версія – з грецької перекладається як укладач та засновниця.
Тетяна – дуже емоційна людина, і це стосується як дитинства, так і дорослішання. Ревнощі, необхідність в увазі – всі ці характеристики можуть будь-кого спантеличити, і рішення часто залежать від настрою. Щодо роботи, то Тетяна вміло залишаючи позаду своїх конкурентів, створюючи спілки із правильними людьми. У шлюбі Тетяна дуже любить підживлювати своє его, тож буде дуже непросто.
Привітання з Днем ангела Тетяни у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені.
***
З Днем ангела, Танюша, Таня,
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
***
В день Тетяни я вітаю,
Будь щаслива, дорогенька,
Хай свята тебе веде
Стежкою добра рівненько.
Будь завжди така яскрава,
Незалежна, діловита,
Шлях до звершень, перемог
Буде хай тобі відкрито.
***
Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
***
З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.
Думки твої хай будуть чистіші від сльози,
Щоби в житті не було ні шторму, ні грози!
***
Січень уже позаду – попереду лютий, який принесе багато свят, у тому числі церковних. Наприклад, уже наприкінці місяця віряни відзначатимуть Масляну – свято триває цілий тиждень. Ознайомитись з повним календарем свят лютого 2023 можна на Фактах ICTV.