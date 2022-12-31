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Щасливого 2023! Привітання з Новим роком у гіфках

31 Грудня 2022, 07:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Новий рік привітання
Джерело: Pexels

Вже сьогодні вночі весь світ святкуватиме Новий рік 2023. Цей чарівний період дарує надію на краще, а тому зараз звучить безліч приємних слів із побажаннями миру, щастя та добра.

Рівно о 00:00 під бій курантів усі, хто має таку змогу, піднімуть наповнені келихи та загадають заповітне бажання, яке в українців наразі одне на всіх.

Крім того, у це свято обов’язково треба привітати всіх своїх близьких, а тому Факти ICTV підготували привітання з Новим роком 2023 року у гіфках, щоб ви змогли відправити їх усім, кому вважаєте за потрібне.

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Раніше ми також підготували привітання з Новим роком 2023 року у листівках та прозі, які зарядять святковим настроєм та допоможуть повірити у диво.

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