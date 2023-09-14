З вечора 15-го до вечора 17 вересня всі, хто сповідує юдаїзм, відзначатимуть Рош га-Шана 2023, іншими словами – єврейський Новий рік.

Дата цього свята постійно різна, проте припадає воно на вересень-жовтень. Єврейський Новий рік не має нічого спільного з нашим, а тому й традиції в нього зовсім інші. Саме свято – це час для переосмислення прожитого, покаяння та надії на майбутнє.

Факти ICTV вирішили розповісти вам детальніше про традиції Рош га-Шана і як його святкуватимуть в Україні.

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Традиції свята Рош га-Шана

Шофар – один із головних атрибутів єврейського Нового року. Це духовий музичний інструмент із рогу барана, звук якого означає проголошення Всевишнім царем світу. У нього сурмлять під час ранкової молитви.

Усі два дні євреї нічого не роблять, оскільки настає тиша і для них це вихідні дні.

Зазвичай вони проводять сімейні трапези, а на столі мають стояти певні страви – риба, зелена цибуля, буряк, яблука, морква, гарбуз, стручкова квасоля, гранат, фініки та інші. Кожен із продуктів символізує щось хороше.

Також на столі обов’язково має бути святкова хала – хліб, який за формою нагадує завершення ще одного кола життя і початок нового.

Крім того, у перший день Рош га-Шана пополудні євреї збираються біля річки, щоб виголосити молитви і таким чином очиститися від гріхів.

Святкові слова звучать як: Шана това (хорошого року) або Шана това у-метука (солодкого року).

Рош-га Шана 2023 в Україні

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні та прохання нашого уряду до євреїв утриматися від поїздки в нашу країну, станом на 11 вересня до Умані прибуло понад 3 тис. паломників. Загалом очікується, що хасидів приїде понад 30 тис.

Щороку євреї приїжджають до Умані, оскільки саме там похований цадик Рабі Нахман із Брацлава – правнук засновника хасидизму. Наразі в місті вже запрацював особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування.

У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

До слова, юдеї-віряни України проводять свято вдома, а також відвідують синагогу для спільної молитви.