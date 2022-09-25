Рош га-Шана 2022: дата, історія та традиції свята

У 2022 році з 25 до 27 вересня відзначатимуть Рош Га-Шана. Це одне з головних свят юдеїв.

Увечері 25 числа настане єврейський 5783-й Новий рік. Святкування його триватиме два дні, тобто – до 27 вересня.

Рош га-Шана не має фіксованої дати, оскільки все залежить від місячного календаря. Іудейський Новий рік настає у молодик сьомого місяця тишрів – місяць початку року єврейського календаря, який припадає на вересень-жовтень.

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Історія свята Рош га-Шана

Згідно з Торою, Рош га-Шана символізує створення світу, тому іудеї пов’язують це свято з багатьма важливими подіями. Наприклад, створення перших людей, закінчення Всесвітнього потопу і вихід Ноя з ковчега, порятунок Ісаака під час жертвопринесення тощо.

Так, серед іудеїв є віра в те, що в їхній Новий рік Бог судить увесь світ, і щоб якось вплинути на його вердикт, необхідно молитися. Заведено згадувати про все, що сталося протягом року, займатися самоаналізом і покаянням.

Варто зазначити, що в біблійні часи поняття Рош га-Шана дуже відрізнялося від сучасного. Також невідомо, як тоді відзначали свято, і чи надавали йому таке значення, як зараз. Ба більше, раніше воно тривало один день – дводенне святкування з’явилося через складність точно визначити новий Місяць.

Також є ймовірність, що біблійне свято у своєму витоку відзначало початок сільськогосподарського року.

Традиції свята Рош га-Шана

Один із головних атрибутів Рош га-Шана – шофар. Це духовий музичний інструмент з рога барана, в який трублять під час ранкової молитви. Його звук означає проголошення Всевишнім царем світу.

Під час святкування Нового року у іудеїв настає час тиші. Забороняється будь-яка робота, тож ці дні є традиційно вихідними.

Заведено збиратися за сімейним столом, приділяти час своїм близьким, молитися та бажати одне одному бути вписаними до Книги життя. Існує звичай їсти яблука з медом.

Першого дня Рош га-Шана після полудня євреї збираються біля річки. Там вони промовляють молитви, гімни, таким чином очищаючись від гріхів.

Рош га-Шана в Україні

Іудейський Новий рік тісно пов’язаний з нашою країною. Щороку до Умані приїжджає безліч хасидів, оскільки саме там похований цадик Рабі Нахман із Брацлава – правнук засновника хасидизму.

Іудеї віряни України зустрічають свято вдома. За можливості вони відвідують синагогу для спільної молитви.