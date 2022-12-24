Вже 25 грудня ми відзначатимемо Різдво Христове за григоріанським та новоюліанським календарем. Ще не всі готові до такого переходу, а тому багато хто святкує це світле свято 7 січня.
Варто зазначити, що 25 числа Різдво святкують більшість країн Європи. Можливо, скоро і жителі нашої країни перейдуть на цю дату, проте вибір виключно за кожним. Крім того, ПЦУ дозволила єпархіям відзначати це свято 25 грудня.
Та хоч там як, Факти ICTV підготували привітання з Різдвом 2022 у віршах та прозі, щоб ви могли надіслати їх тому, кому вважаєте за потрібне.
Привітання з Різдвом у віршах
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З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, віра та надія.
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Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос народився!
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Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо царя!
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Різдвяна нічка – особлива:
Христос родився на Землі!
Хай буде свято це щасливим,
Хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим
На щастя-долю у твій дім!
Надія й віра і все краще
Хай будуть оберегом всім!
Христос народився!
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Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
Привітання з Різдвом у прозі
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З Різдвом Христовим! Нехай це свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям. Бажаю вам добра, любові, сімейного затишку і мирного неба над головою. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід!
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Цього Різдва нехай прийде мир у ваші домівки, радість наповнить душі, а любов – серця! Надії, віри та оптимізму!
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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це чарівне свято подарувало щирі емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих і радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок і благополуччя.
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Найсвітлішого і святкового настрою! Радості, блиску в очах, усмішок, позитивних думок і везіння. Нехай тебе оберігає промінь тепла і світла щодня.
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Вітаю з Різдвом! Бажаю зустріти його в колі рідних і близьких! Нехай ваш дім буде сповнений достатку, любові, веселощів, милосердя і смирення, а також – щоб Господь чув усі ваші щирі молитви.