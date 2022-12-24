Вже 25 грудня ми відзначатимемо Різдво Христове за григоріанським та новоюліанським календарем. Ще не всі готові до такого переходу, а тому багато хто святкує це світле свято 7 січня.

Варто зазначити, що 25 числа Різдво святкують більшість країн Європи. Можливо, скоро і жителі нашої країни перейдуть на цю дату, проте вибір виключно за кожним. Крім того, ПЦУ дозволила єпархіям відзначати це свято 25 грудня.

Та хоч там як, Факти ICTV підготували привітання з Різдвом 2022 у віршах та прозі, щоб ви могли надіслати їх тому, кому вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

Привітання з Різдвом у віршах

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, віра та надія.

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос народився!

***

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо царя!

***

Різдвяна нічка – особлива:

Христос родився на Землі!

Хай буде свято це щасливим,

Хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим

На щастя-долю у твій дім!

Надія й віра і все краще

Хай будуть оберегом всім!

Христос народився!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

Привітання з Різдвом у прозі

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З Різдвом Христовим! Нехай це свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям. Бажаю вам добра, любові, сімейного затишку і мирного неба над головою. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід!

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Цього Різдва нехай прийде мир у ваші домівки, радість наповнить душі, а любов – серця! Надії, віри та оптимізму!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це чарівне свято подарувало щирі емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих і радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок і благополуччя.

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Найсвітлішого і святкового настрою! Радості, блиску в очах, усмішок, позитивних думок і везіння. Нехай тебе оберігає промінь тепла і світла щодня.

***

Вітаю з Різдвом! Бажаю зустріти його в колі рідних і близьких! Нехай ваш дім буде сповнений достатку, любові, веселощів, милосердя і смирення, а також – щоб Господь чув усі ваші щирі молитви.