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Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у листівках і СМС

21 Вересня, 04:30 Валентина Чорна
Діва Марія

Щороку 21 вересня православні віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Сьогодні заведено молитися Діві Марії та вітати всіх рідних зі світлим та важливим святом.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у листівках та СМС.

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Вітаю вас з чудовим православним святом. Нехай в душі завжди буде спокій і віра, а в серці не буде місця злобі і розчаруванням. Адже Богородиця опікується над тими, хто несе доброту, любов і радість.

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поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

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У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.

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поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

***

З великими почуттями вітаю вас з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб Божа Мати охороняла вашу сім’ю від бід і негараздів, дарувала щастя, допомагала приймати правильні рішення і долати труднощі. Гармонії і благополуччя вам.

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поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

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У Різдво Пресвятої Богородиці
Всі печалі і скорботи підуть.
Нехай душа твоя щастям наповниться,
А молитви до неба дійдуть.

Нехай Заступниця наша небесна,
У починаннях допоможе тобі.
Стане життя схоже з казкою чарівною,
Немов рай настав на землі.

Бажаємо щастя – безмежнеє море,
Святая ікона осяє ваш шлях,
Нехай Божа Матір врятує від горя
І крила над вами розпустить, мов птах!

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поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

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Вітаю вас з великим святом – Різдвом Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя нашого Ісуса Христа. Сьогодні я бажаю вам миру, добра, процвітання, удачі, радості, любові, щастя, взаєморозуміння і душевного спокою. Нехай Пресвята Богородиця допомагає вам своїми молитвами!

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Різдво Пресвятої Богородиці – це одне з найбільших православних свят у церковному календарі. За легендою, саме сьогодні на світ з’явилася Діва Марія, яка стала матір’ю Спасителя світу Ісуса Христа.

Вперше Різдво Пресвятої Богородиці почали відзначати у V столітті. Свято має й інші назви: Друга Пречиста, Осеніни, Оспожинки.

Сьогодні можна запрошувати гостей додому, накривати пишні столи та пригощати стравами жебраків і нужденних.

Заборонено виконувати фізичну роботу, конфліктувати та сваритися. Потрібно дотримуватись одноденного посту та просити у Діви Марії здоров’я для себе та всіх рідних.

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