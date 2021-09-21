Щороку 21 вересня православні віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Сьогодні заведено молитися Діві Марії та вітати всіх рідних зі світлим та важливим святом.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у листівках та СМС.

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Вітаю вас з чудовим православним святом. Нехай в душі завжди буде спокій і віра, а в серці не буде місця злобі і розчаруванням. Адже Богородиця опікується над тими, хто несе доброту, любов і радість.

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У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

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З великими почуттями вітаю вас з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб Божа Мати охороняла вашу сім’ю від бід і негараздів, дарувала щастя, допомагала приймати правильні рішення і долати труднощі. Гармонії і благополуччя вам.

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У Різдво Пресвятої Богородиці

Всі печалі і скорботи підуть.

Нехай душа твоя щастям наповниться,

А молитви до неба дійдуть.

Нехай Заступниця наша небесна,

У починаннях допоможе тобі.

Стане життя схоже з казкою чарівною,

Немов рай настав на землі.

Бажаємо щастя – безмежнеє море,

Святая ікона осяє ваш шлях,

Нехай Божа Матір врятує від горя

І крила над вами розпустить, мов птах!

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Вітаю вас з великим святом – Різдвом Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя нашого Ісуса Христа. Сьогодні я бажаю вам миру, добра, процвітання, удачі, радості, любові, щастя, взаєморозуміння і душевного спокою. Нехай Пресвята Богородиця допомагає вам своїми молитвами!

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Різдво Пресвятої Богородиці – це одне з найбільших православних свят у церковному календарі. За легендою, саме сьогодні на світ з’явилася Діва Марія, яка стала матір’ю Спасителя світу Ісуса Христа.

Вперше Різдво Пресвятої Богородиці почали відзначати у V столітті. Свято має й інші назви: Друга Пречиста, Осеніни, Оспожинки.

Сьогодні можна запрошувати гостей додому, накривати пишні столи та пригощати стравами жебраків і нужденних.

Заборонено виконувати фізичну роботу, конфліктувати та сваритися. Потрібно дотримуватись одноденного посту та просити у Діви Марії здоров’я для себе та всіх рідних.