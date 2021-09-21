Щороку 21 вересня православні віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Сьогодні заведено молитися Діві Марії та вітати всіх рідних зі світлим та важливим святом.
Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у листівках та СМС.
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Вітаю вас з чудовим православним святом. Нехай в душі завжди буде спокій і віра, а в серці не буде місця злобі і розчаруванням. Адже Богородиця опікується над тими, хто несе доброту, любов і радість.
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У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
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З великими почуттями вітаю вас з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб Божа Мати охороняла вашу сім’ю від бід і негараздів, дарувала щастя, допомагала приймати правильні рішення і долати труднощі. Гармонії і благополуччя вам.
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У Різдво Пресвятої Богородиці
Всі печалі і скорботи підуть.
Нехай душа твоя щастям наповниться,
А молитви до неба дійдуть.
Нехай Заступниця наша небесна,
У починаннях допоможе тобі.
Стане життя схоже з казкою чарівною,
Немов рай настав на землі.
Бажаємо щастя – безмежнеє море,
Святая ікона осяє ваш шлях,
Нехай Божа Матір врятує від горя
І крила над вами розпустить, мов птах!
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Вітаю вас з великим святом – Різдвом Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя нашого Ісуса Христа. Сьогодні я бажаю вам миру, добра, процвітання, удачі, радості, любові, щастя, взаєморозуміння і душевного спокою. Нехай Пресвята Богородиця допомагає вам своїми молитвами!
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Різдво Пресвятої Богородиці – це одне з найбільших православних свят у церковному календарі. За легендою, саме сьогодні на світ з’явилася Діва Марія, яка стала матір’ю Спасителя світу Ісуса Христа.
Вперше Різдво Пресвятої Богородиці почали відзначати у V столітті. Свято має й інші назви: Друга Пречиста, Осеніни, Оспожинки.
Сьогодні можна запрошувати гостей додому, накривати пишні столи та пригощати стравами жебраків і нужденних.
Заборонено виконувати фізичну роботу, конфліктувати та сваритися. Потрібно дотримуватись одноденного посту та просити у Діви Марії здоров’я для себе та всіх рідних.